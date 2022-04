Aufgefallen in… Erstfeld

Der Gotthard-Zander

Der Gotthard-Zander lebt in Wasser, das direkt aus dem Berg kommt.

Wer mit dem Zug von der alten Gotthard­strecke kommend durch Erstfeld in Richtung Arth-Goldau fährt, sieht links eine grosse, auffällig asymmetrische Halle aus Sichtbeton mit einem begrünten Dach. Die Form ist angelehnt an die Gestaltung des Nordportals des Gotthardbasistunnels, das kurz davor rechts passiert wurde. «Alle Kunstbauten müssen sich hier dieser architektonischen Vorgabe anpassen», sagt Thomas Gisler, Geschäftsführer von Basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG. Mit dem, was das Unternehmen in der Halle tut, hat die Form des Gebäudes nichts zu tun: Fischzucht. Genauer gesagt: die Zucht von Gotthard-Zandern in Aquakultur.

Gotthard-Zander sind nicht etwa eine spezielle Unterart dieses Raubfisches, der in Flüssen und Seen zu Hause ist. Der Name ist vielmehr eine Marke, die der Verkaufsförderung dienen soll, und steht auch für die Bedingungen, unter denen die Fische aufwachsen. Sie schwimmen vom Schlüpfen bis zum Schlachten in Wasser, das direkt aus dem Gotthard-Massiv kommt, Kontakt mit Schwermetallen, Mikroplastik oder Antibiotika ausgeschlossen.

Das Wasser stammt aus dem Entwässerungssystem des 57 Kilometer langen Basistunnels. Es hat Trinkwasserqualität, ist das ganze Jahr hindurch 12 bis 14 Grad warm und fliesst vier Kilometer weiter nördlich in die Reuss. Ein Teil des Wassers wird in die geschlossenen Wasserkreisläufe der Fischbecken von Basis 57 umgeleitet, wo eine Wasseraufbereitungsanlage kontinuierlich Futterreste, Ausscheidungen und Bakterien entfernt und damit die Wasserqualität sichert.

Das Leben eines Gotthard-Zanders beginnt in der unternehmenseigenen Satzfischzucht. «Das ist für uns ein erheblicher Wettbewerbsvorteil», sagt Gisler. In mehreren Klimakammern schwimmen jeweils 60 bis 80 ausgewachsene Zander. In den Kammern werden über die Wassertemperatur und die Beleuchtung Jahreszeiten simuliert. Im künstlichen Frühling sind die Tiere bereit zum Laichen, und aus den Fischeiern schlüpfen die Larven. «Auf diese Weise können wir mehrmals im Jahr Larven gewinnen», erklärt Gisler. Nur so könne der Betrieb kontinuierlich ausgelastet werden.

Nach drei Monaten sind die Satzfische etwa zehn Gramm schwer und werden in die Mastbecken versetzt, wo sie in den kommenden zwölf Monaten heranwachsen und bei einem Gewicht von rund einem Kilogramm geschlachtet und verarbeitet werden. Die Fischfarm, deren Bau 2019 begonnen hat und die in den vergangenen zwölf Monaten schrittweise in Betrieb ging, ist hochautomatisiert und kommt mit rund 20 Angestellten aus, darunter Fachexperten aus Malaysia, Ungarn, Frankreich und Sri Lanka.

Noch sind nicht alle 30 Tanks gefüllt. Bis zum Jahresende soll die geplante Kapazität von zunächst 180 Tonnen pro Jahr erreicht werden. «Wir könnten mit weiteren Investitionen bis auf 1200 Jahrestonnen ausbauen», sagt Gisler. Doch zunächst müsse sich zeigen, was der Markt aufnehmen kann. «Wir produzieren nur so viel, wie wir auch verkaufen können.» Entwickeln sich die Zander zu einem Erfolg, seien später auch andere Gotthard-Fischarten denkbar.

Die Fische werden an Feinkostverteiler und an Restaurants verkauft. Ein Onlineshop wird gerade aufgebaut. Privatkunden können schon jetzt telefonisch bestellen, müssen diese aber selbst abholen. Basis 57 verkauft auch Satzfische an Teichbesitzer.

Bisher wurden in Erstfeld knapp 12 Mio. Fr. investiert. Finanziert wurde mit der Ausgabe von Aktien und mit langfris­tigen Darlehen von Banken, die vom Schweizer Technologiefonds verbürgt sind, von der Neuen Regionalpolitik (NRP) des Kantons Uri und von privaten Darlehensgebern. Im kommenden Jahr will Basis 57 in die Gewinnzone vorstossen und ab 2025 regelmässig Dividende zahlen.

Privatanleger können sich noch bis Ende April an einer Kapitalerhöhung beteiligen, mit der die Schlussfinanzierung der ersten Ausbaustufe sichergestellt werden soll. Rainer Weihofen