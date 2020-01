Aufgefallen in… Mexiko

Eine andere Geschichte

In Orizaba gibt es einen Zoo, einen botanischen Garten sowie 22 Museen.

Mexiko versinkt im Chaos. 34 582 Menschen wurden im vergangenen Jahr ermordet – so viele wie seit dem Beginn der Erhebung 1997 noch nie. Denn seitdem die Regierung den Drogenkartellen 2006 den Krieg erklärt hat, befindet sich das Land in einer Gewaltspirale. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Denn Mexiko ist nicht nur Kriminalität und Korruption. Mexiko ist mehr. Eine andere Geschichte schreibt Orizaba. Die Stadt zwischen dicht bewaldeten Hügeln im Bundesstaat Veracruz ist in den vergangenen Jahren «sicherer, sauberer und schöner» geworden, wie Bewohner unisono erzählen.

Der Grund dafür sitzt im zehnten Stock (eigentlich der fünfte, denn die ungeraden Stockwerke werden übersprungen) des Turms «Diez» – einem anthrazitfarbigen, modernen Glaskubus neben der Autobahnausfahrt im Osten der Stadt. Dort ist das Büro von Juan Manuel Diez Francos. Er ist der Kopf der Diez-Fénix-Gruppe, einem Familienunternehmen, das mit Autohandel, Immobilien und Supermärkten Geld verdient. Zudem war er von 2007 bis 2010 und von 2014 bis 2017 Bürgermeister von Orizaba. Eher durch Zufall.

«Ich bin kein Politiker», sagt Diez Francos. Doch als der designierte Kandidat der Revolutionspartei (PRI) kurz vor der Wahl ausgeschlossen wurde, sprang er ein. Mit seinem unternehmerischen Leistungsausweis und dem einzigen Wahlversprechen, seinen Lohn zu spenden, gewann er überraschend die Wahl. «Ich war schockiert.» Weil er nicht zum Parteiestablishment gehörte, wurde er von der PRI geschnitten. Das erschwerte die Aufgabe, befreite ihn aber auch von Seilschaften. Und weil er keine politische Karriere plante, fällte er unbeliebte Entscheide.

Er reduzierte den aufgeblähten Regierungsapparat von 1000 auf 200 Mitarbeiter, sorgte mit Strafandrohung dafür, dass auch die Reichen die Immobiliensteuern bezahlten, und vertrieb die mobilen Essensverkäufer aus dem Stadtzentrum. Nicht ohne Widerstand. «Die Essensverkäufer blockierten die Stadt.» Darauf warf er sie ins Gefängnis. «Für 24 Stunden.» Dann fanden sie eine Lösung. Die Stadt stellt Platz ausserhalb des Zentrums zu Verfügung. Aber auch sonst gab es viel zu tun. «Die Polizei hatte nur zweieinhalb Autos. Ein Halbes, weil ein Auto nur zwei Pneus hatte. Und die Müllabfuhr hatte keine eigenen Fahrzeuge. Sie mussten jeweils gemietet werden.»

Heute zählt die Müllabfuhr 30 Lastwagen und die Polizei 150 Autos. Zudem verdreifachte er den Lohn der Polizisten und sorgte dafür, dass die Gesetze auch eingehalten wurden. «Die Bevölkerung zu erziehen, war nicht einfach. Sie nannten mich Kaiser und Diktator. Das nahm ich aber mit Humor.» Heute geniesst er hohes Ansehen. Zum Ende der zweiten Amtszeit betrug seine Zustimmungsrate 93%. Denn der 68-Jährige hat nicht nur für Sicherheit und Ordnung gesorgt, er hat die Stadt auch kulturell und wirtschaftlich vorwärts gebracht.

Lange dominierte in Orizaba die Industrie. Doch beschäftigt sie immer weniger Arbeiter. «Zählte die Brauerei Moctezuma einst 6000 Mitarbeiter, sind es heute nur noch 700.» Diez Francos forcierte darum den Tourismus. Neuer Anziehungspunkt neben dem von Gustave Eiffel entworfenen «Palacio de Hierro» ist die Gondelbahn auf den Hausberg «Cerro del Borrego». Als Gütesiegel fungiert zudem die Bezeichnung als «Pueblo Mágico» – ein Programm zur Tourismusförderung der mexikanischen Regierung.

Revitalisiert wurde zudem der Fluss, der sich durch die Stadt schlängelt. Es gibt einen Zoo, einen botanischen Garten sowie 22 Museen. Und diverse historische Gebäude wurden renoviert und öffentlich gemacht. Mit Erfolg. Wer durchs Zentrum flaniert, sieht ein reges Treiben und hört Besucher aus Spanien, Deutschland und Amerika. Fertig ist die Stadt aber noch nicht. Gebaut wird ein Planetarium, und der Plan eines Fussballstadions geistert immer wieder umher. Denn schliesslich stellte Orizaba 1902 den ersten Meister im mexikanischen Fussball.