Aufgefallen in…

New York

Es ist eine Schmach! Der grösste Sportanlass der Welt findet statt, und die Vereinigten Staaten sind nicht dabei. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Denn die USA spielen in der einfachsten Qualifikationsgruppe der Welt.

Doch es ist tatsächlich passiert: Erstmals seit 1986 fehlen die USA an der Fussballweltmeisterschaft. Im letzten Qualifikationsspiel verlor die Equipe um Altstars wie Michael Bradley gegen das letztplatzierte Trinidad und Tobago und blieb hinter den Leichtgewichten Panama, Costa Rica und Honduras sowie hinter dem regionalen Schwergewicht Mexiko zurück.

Das stellt die sportbegeisterten Amerikaner vor ein kniffliges Problem: Sollen sie die Spiele um das runde Leder ignorieren? Oder sollen sie zähneknirschend eine andere Mannschaft anfeuern? Ersteres wird schwierig. Denn die Strassenfeger NBA und NHL haben vor kurzem einen alten (Golden State Warriors im Basketball) sowie einen neuen Champion (Washington Capitals im Eishockey) gekürt, und bis die nächste NFL-Saison beginnt, wird es September. Über den Sommer erhält von den grossen vier Ligen einzig Baseball den Spielbetrieb aufrecht.

Da tut Abwechslung not. Warum nicht mit Fussball auf Weltniveau? Schliesslich zieht die heimische, eher mittelmässige Liga immer mehr Zuschauer an. 2017 waren es pro Spiel im Schnitt rund 22 000. In Europa finden nur in Deutschland, England, Spanien und Italien mehr Besucher ins Stadion. Fanmagnet ist derzeit Atlanta United. Diese Saison besuchen im Mittel 48 400 Fussballfans die Spiele. Zur Saisoneröffnung waren es gar 72 000.

Die wachsende Begeisterung zeigt sich auch in Sportbars in Manhattan, die ausschliesslich auf Fussball setzen und während Matches der Champions League zum Bersten gefüllt sind. Da spielt es auch keine Rolle, dass es drei Uhr an einem Dienstag- oder Mittwochnachmittag ist.

Den sportbegeisterten Amerikanern bleibt also wohl nichts anderes übrig, als für die WM eine temporäre Fussballheimat zu finden. Bloss welche? Denn die Auswahl ist gross. Sie hängt beispielsweise im Modell’s Sporting Goods an der 42nd Street wenige Schritte vom Times Square entfernt. An einer Wand warten etwa die Trikots von Belgien, Spanien, Deutschland und sogar der Schweiz auf Käufer.

Der Entscheid muss jedoch nicht anhand eines Leibchens gefällt werden. Für alle, die sich der biologischen Zugehörigkeit sicher sein wollen, hat das US-Unternehmen 23andMe die Lösung: Es bietet einen Gentest an, der herausfindet, aus welchem Land die Vorfahren stammen – schliesslich sind die USA eine Nation von Einwanderern. Der Slogan für die Werbekampagne lautet entsprechend «Root for your Roots» – feuere deine Wurzeln an.

Der Vorteil des Gentests liegt gemäss 23andMe darin, dass der durchschnittliche Kunde Wurzeln in fünf Regionen oder Ländern besitzt. Er kann also immer noch anhand von eigenen Kriterien die definitive Wahl treffen – oder sich je nach Turnierverlauf umentscheiden. Laut dem Unternehmen sind die fünf häufigsten Nationen, die auch an der Weltmeisterschaft am Start sind, England, Mexiko, Polen, Deutschland und Russland.

Der Werbespot lief vor dem Turnier auf den Sportsendern von Fox. Mit über 200 Mio. $ hatte das Medienhaus den Konkurrenten ESPN bei der Vergabe der Übertragungsrechte ausgestochen – wohl in der Hoffnung auf eine Euphorie wie 2014, als Fans des US-Teams in Public-Viewing-Bereichen für Begeisterung sorgten. Davon ist derzeit wenig zu spüren. Die Fussballleibchen sind laut einer Verkäuferin von Modell’s Sporting Goods kein Renner.

In acht Jahren wird das anders sein: 2026 organisieren die USA das Turnier mit den beiden Juniorpartnern Mexiko und Kanada. Als Gastgeber sind sie automatisch qualifiziert. Dann können die sportbegeisterten Amerikaner der Welt beweisen, dass Fussball in den USA keine Nischenaktivität mehr ist. Hoffentlich ist dann auch die US-Nationalmannschaft ein bisschen besser.