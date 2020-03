Aufgefallen in… Rheinfelden

Die getrennten Schwestern

Eigentlich wären hier jetzt Leute. Sie würden auf dieser alten Rheinbrücke hin und her laufen. Die einen würden drüben ­einkaufen und essen gehen, die andern hüben in der Altstadt flanieren oder zu ihrem Arbeitsort eilen. Einige würden auf der Insel im Rhein, die in der Mitte an die Brücke anschliesst, verweilen. Mutige würden baden gehen – schliesslich war am Freitag Frühlingsanfang. Wenn auf dieser Brücke Schweizer nach Deutschland und Deutsche in die Schweiz hinüberwechseln, verlassen sie vielleicht das Land, nicht aber Rheinfelden.

Knapp zwanzig Kilometer flussaufwärts von Basel ist das eine Rheinfelden einer der ältesten Orte der Nordschweiz. Das andere eine der jüngsten Gemeinden in Süddeutschland. Es sind zwei der wenigen Städte auf beiden Seiten des Rheins, die denselben Namen tragen. Seit jeher sind sie durch gemeinsame Raum- und Verkehrsplanung, zahlreiche Veranstaltungen und Projekte eng miteinander verbunden. «Wir sehen uns oft als eine Stadt», sagt Franco Mazzi, Stadtammann des «Schweizer Teils», zu «Finanz und Wirtschaft».

Jetzt ist diese Stadt geteilt. Die Schweiz und Deutschland haben wegen der Coronaviruspandemie ihre Grenzen so dicht gemacht wie zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Gemeinsame Anlässe und Treffen sind abgesagt. Am Zollhaus des deutschen Brückenendes, das seit Jahren wie verlassen schien, stehen Grenzwächter hinter einer Strassensperre. Eine deutsche Grenzgängerin, die von der Arbeit in der Schweiz kommt, erzählt FuW, wie sie von den Beamten aufgehalten und gemustert wird. Sie muss ihren Ausweis zeigen, um in ihre Heimatstadt einreisen zu dürfen. Eindringlich wird gefragt, weshalb sie bitteschön nicht im Home Office sei.

Tausende Personen wurden laut Eidgenössischer Zollverwaltung beim Versuch, die Grenze zu überschreiten, dieser Tage schon zurückgewiesen. Schaulustige stehen hinter der Absperrung. Eine Passantin fragt: «Warum darf die jetzt rein?» Das Coronavirus hat zu drastischen Massnahmen geführt und dazu, dass sich wohlbekannte Nachbarn plötzlich argwöhnisch beäugen. Beide Rheinfelden gleichen Geisterstädten. Läden, Restaurants und Beizen sind zu.

Auf der einen Seite das Schweizer Rheinfelden. Mit Gründungsjahr 1212 die älteste Stadt im Aargau. Ersterwähnung um 851. Sitz des deutschen Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden in 1077. Die Deutschen blicken auf eine wunderschöne Altstadt herüber, die sich dicht an den Rhein schmiegt. Bis heute gibt es hier die Tradition der Sebastiani-Bruderschaft, gegründet als Pfleger für Pestkranke im Mittel­alter während der schlimmsten Epidemie der Geschichte. Die Nachfahren dieser zwölf Männer – darunter Stadtammann Mazzi – gehen an Weihnacht und Neujahr die Brunnen der Stadt ab und bitten singend Gott und den Heiligen Sebastian um Segen, Hilfe und Beistand.

Auf der anderen Seite das deutsche Rheinfelden. Schlanke 98 Jahre jung. Als hier 1894 das erste Flusskraftwerk Europas erbaut wurde, gab es dort nur ein paar verstreute Bauerndörfer – sie sind als Ortsteile des deutschen Rheinfelden erhalten geblieben. Das Kraftwerk zog die energieintensive chemische Industrie an, die bis heute da ist. Die Schweizer blicken hinüber auf eine hässliche Industrie-Skyline. Da die kleine, alte Schöne. Dort das grosse, junge Biest. Arbeiter wurden damals im grossen Stile herangekarrt. In wenigen Jahren entstanden Baracken, Häuser, Schulen, Kirchen.

Als die deutsche Arbeiteransammlung merkte, dass sie eine Stadt geworden war, ging es um einen Namen. Schon damals gab es auf deutscher Seite den Bahnhof «Bei Rheinfelden» – gemeint war das Schweizer Städtchen. Es wurde kurzum zur Namensgeberin. Der Name war das erste Bindeglied zwischen den beiden ­Seiten. Die alte Brücke ist ihre stein­gewordene Verbindung. Die ist nun fürs Erste unterbrochen.

Der Autor ist in Rheinfelden (D) aufgewachsen und ist bis heute stolzer Rheinfelder.