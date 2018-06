Aufgefallen in… Rom

Kunst zum Mitnehmen

Es ist der Traum jedes Museums- oder Galeriebesuchers: einfach mitnehmen, was einem gefällt. Aber natürlich ist das im wahren Leben nicht möglich. Die gute Erziehung verbietet es uns. Und damit spektakuläre Kunstraube wie im Jahr 2006 im Munch Museum in Oslo oder vor zehn Jahren in der Sammlung Bührle in Zürich nicht Schule machen, rüsten Aussteller ihre Räumlichkeiten mit ausgefeilten Laserdetektoren und Bewegungsmeldern aus. Was im Museum hängt, bleibt im Museum, darf nicht berührt und schon gar nicht mit nach Hause getragen werden.

Dieses Tabu wird nun in Rom gebrochen. Eine grosse internationale Kunstausstellung fordert ihre Besucher dazu auf, die Exponate – oder Teile davon – einzustecken, die ihnen besonders gefallen. Der Titel spricht Bände: «Take Me (I’m Yours)». Sie ist seit diesem Monat am Sitz der Académie Française zu besichtigen, in der grandiosen Villa Medici, die wenige Schritte von der Spanischen Treppe entfernt über der Ewigen Stadt thront.

Wer die Ausstellung betritt, erhält als Erstes eine Papiertragetasche. Spätestens dann verfliegen die letzten Zweifel des Besuchers, vielleicht doch etwas falsch verstanden zu haben. Man möge sich frei fühlen, einzustecken, was gefalle, erklärt eine Mitarbeiterin freundlich. Und los geht’s.

Munchs oder Cézannes hängen hier natürlich nicht. Die Ausstellung umfasst vielmehr Exponate und Installationen von 89 zeitgenössischen Künstlern. Eine aus hellblauen Bonbons zusammengestellte rechteckige Komposition am Boden, mit der die Ausstellung ihren Anfang nimmt, stammt von dem kubanischen Künstler Felix Gonzalez-Torres, bekannt für seine minimalistischen Installationen. Er lud schon vor einem Vierteljahrhundert Besucher im Guggenheim Museum in New York dazu ein, Teile seiner Exponate mitzunehmen.

Die römische Ausstellung will mehr. Der Besucher wird involviert. Statt nur passiv zu schauen, zu staunen und zu geniessen, soll er auch aktiv mitgestalten. Das erhöht das Wahrnehmungserlebnis, verschiebt aber auch die Perspektive zwischen Objekt und Subjekt. Eine Installation der japanischen Künstlerin Yoko Ono beispielsweise kommt nicht ohne den Beitrag des Besuchers aus.

Sind deshalb auch beide Kunstschaffende? Wohl kaum. Und welcher Stellenwert kommt dabei dem Kunstwerk selbst noch zu? In einer Gesellschaft, in der das Sich-Selbst-Zurschaustellen dank Handy und Social Media für viele Menschen unverzichtbar geworden ist, lässt sich das ausgestellte Objekt nur noch schwer vom Subjekt – vom Betrachter – trennen. Am deutlichsten wird das in der «Esposizione in tempo reale n. 46» des über achtzigjährigen italienischen Konzeptkünstlers Franco Vaccari. Hier werden die Besucher aufgefordert, sich per Selfie in eine Instagram-Installation einzufügen.

Den Ausstellungsbesucher erwartet eine vielfältige und teilweise überraschende Reise durch die Gegenwartskunst. Wobei nicht alles, was ausgestellt ist, wirklich Kunst sein muss. Auch ist das Konzept nicht neu. Die Kuratoren Christian Boltanski und Hans Ulrich Obrist haben «Take Me (I’m Yours)» 1995 für die Serpentine Gallery in London lanciert. Obrist, geboren in Zürich und aufgewachsen im Kanton Thurgau, zählt zu den weltweit einflussreichsten Experten für Gegenwartskunst. Zwanzig Jahre später wurde die Ausstellung in Paris neu aufgelegt und danach in Buenos Aires, New York und Kopenhagen wiederholt. Jedes Mal angepasst und erweitert.

Die Tragetasche füllt sich: Marmorstücke einer zerstörten Statue, Teile eines sich auflösenden Puzzles, Fotos einer Collage, die bereits zur Hälfte durch leere Flecken geprägt wird. Andenken? Das Museum ist anderer Meinung: Für manches Kunstwerk beginne auf diese Weise ein neues Leben.

Die Ausstellung in der römischen Villa Medici läuft noch bis Mitte August – oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem alles mitgenommen wurde.