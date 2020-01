Aufgefallen in… Seoul

Schatten der Geschichte

Hundert Jahre zurückliegende Ereignisse werfen ihren Schatten auf eine moderne Uniqlo-Filiale in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Der Kleiderladen wird an einem Samstag fast nur von Touristen frequentiert, die koreanischen Kunden tummeln sich lieber in anderen Läden. Koreaner meiden die Marke des japanischen Konzerns Fast Retailing seit dem Sommer. Eine Filiale wurde schon geschlossen. Uniqlo versucht, mit grosszügigen Werbegeschenken und grossen Preisabschlägen trotzdem Leute anzulocken.

Einen Umsatzeinbruch müssen auch andere Marken aus Japan verkraften – etwa der Modehändler Muji oder Autohersteller wie Toyota. Nam, ein südkoreanischer Student, erklärt: «Wir mögen japanische Produkte – die Kleidung von Uniqlo ist ziemlich günstig –, aber wenn jemand bei japanischen Läden kauft, dann wird man im Freundeskreis schräg angeschaut.» Statt der Kamera von Canon wählt man lieber Samsung, statt nach Japan reist man nach Vietnam.

Die Grossbrauereien Nippons wie Asahi müssen auf den Markt der trinkfreudigen Koreaner gar ganz verzichten: Im September exportierten sie gerade 5400 Fr. an Bier nach Südkorea, ein Rückgang von 99,9%. «In Supermärkten und selbst in japanischen Restaurants gibt es kein Bier aus Japan mehr», berichtet der Student. Die Koreaner betreiben damit einen Handelskrieg ohne offiziellen Boykott und ohne Zölle.

Die Lage ist verzwickt. Die Japaner haben im August den Export von bestimmten Rohwaren für die koreanische Handy- und Chipindustrie mit Auflagen versehen – Schlüsselprodukte der High-Tech-Wirtschaft Korea. Das hat die Koreaner aufgeschreckt. Eine Lösung ist schwierig zu finden, weil hinter dem Konflikt die unaufgearbeitete Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der japanischen Kolonialisierung Koreas steckt.

Im Oktober 2018 hatte der oberste Gerichtshof in Seoul entschieden, dass ein japanischer Stahlkonzern ehemalige Zwangsarbeiter entschädigen muss. Die koreanische Regierung hat daraufhin einen gemeinsamen Entschädigungsfonds mit Japan angeregt. Tokio reagierte verschnupft – dort fühlt man sich mit einem Vertrag von 1965 von allen Verpflichtungen entbunden. Die japanische Politik zeigt auch im Jahr 2019 wenig Interesse daran, die katastrophalen Folgen der imperialen Ambitionen des vergangenen Jahrhunderts anzuerkennen.

Der Streit über die lange zurückliegenden Ereignisse wirkt sich direkt auf Koreas Industriepolitik aus. Die Regierung will die eigenen Lieferketten schützen. An der Konferenz «Korea Investment Week» in Seoul umwirbt man ausländische Investoren – mit Sonderprogrammen sollen Firmen bewogen werden, in Korea Ersatz für japanische Güter herzustellen. Dort erklärt Choi Jin-hyuk vom koreanischen Handelsministerium: «Wir nutzen die Krise als Chance, um unsere heimische Industrie im Bereich Materialien zu stärken.» Die Strategie der lokalen Produktion trägt erste Früchte: Samsung Electronics und der Bildschirmhersteller LG Display haben ihre Abhängigkeit von japanischen Lieferungen etwas abgebaut. Eine vollständige Substitution ist aber illusorisch.

Mitte Dezember haben sich die Vertreter der Länder getroffen. Japans Handelsminister Hiroshi Kajiyama äusserte sich nach dem Treffen verhalten – «wir haben unsere Positionen klargemacht». Die zwei eng verflochtenen Volkswirtschaften leiden unter dem Konflikt, aber die Politiker wollen wegen tiefsitzender gegenseitiger Vorurteile keine Schwäche zeigen.

Nur ein Viertel der Japaner sieht gemäss einer Umfrage Südkorea als Demokratie. Dabei haben sich die Koreaner ihrer Diktatur schon 1987 mit Massenprotesten entledigt. Weniger als ein Zehntel der Koreaner glaubt, dass Japan pazifistische Absichten habe – 61% fürchten Nippon gar als militärische Bedrohung. Für zwei Länder, die als kapitalistische Demokratien unter US-Schutz stehen, ein erstaunliches Ergebnis.