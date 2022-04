Aufgefallen in… Sri Lanka

Immer wieder Warten

Die Menschen warten nach einem Zugunfall auf die Weiterfahrt.

Warten auf die perfekte Welle, warten auf die Verbindung mit dem WLAN, warten auf das warme Wasser aus dem Wasserhahn: Wer durch Sri Lanka reist, übt sich im Warten. Vor allem aber wartet man auf Strom. Das kann täglich bis zu 7,5 Stunden dauern. Die Energieversorgungskommission des Landes bestimmt, wann in welchem Gebiet der Strom abgestellt wird und wann das Licht wieder angeht.

Mit der Stromrationierung versucht die Kommission, Brennstoff für die Kraftwerke zu sparen. Doch auch Gas und Diesel für den Alltagsgebrauch sind zur Mangelware geworden. Der Bäcker hinter der Glasvitrine am Strassenrand erklärt: kein Gas, keine Roti. Die letzten der leckeren Fladenbrote hat er soeben verkauft, sein Stand bleibt vorerst geschlossen.

Auf der Reise mit dem Bus durch das Land ist der Anblick von mit Kanistern bepackten Menschen und langen Fahrzeugschlangen vor den Tankstellen keine Seltenheit. Die Knappheit von Diesel und seine aktuellen Preise spiegeln sich in den Preisen für Fahrten mit dem TukTuk. Nicht wie üblich bestimmen das Wohlwollen der TukTuk-Fahrer und die Verhandlungskünste der Gäste den Preis für eine bestimmte Strecke. Faktoren, die den Spritverbrauch beeinflussen, werden sorgfältig abgewogen. Die Preise variieren je nach Steigung des zurückzulegenden Weges und dem Gepäck der zu transportierenden Personen.

Das Bild ändert sich auch dann nicht, wenn man stattdessen auf den Zug als Fortbewegungsmittel setzt. Auf dem Heimweg von der Arbeit in Colombo streckt uns ein junger Mann im blauen Poloshirt und schwarzen Lederschuhen sein Smartphone entgegen. Auf dem Display ist der Wechselkurs von US-Dollar zu Sri-Lanka-Rupie abgebildet. Mit ernstem Gesichtsausdruck kommentiert er: «We are going to be poor.» Die Luft im Zug­abteil wirkt in diesem Moment besonders stickig. An jenem Tag im März wertete sich die Sri-Lanka-Rupie gegenüber dem US-Dollar knapp 20% ab. Tendenz fallend.

Dem Mangel an Strom liegt ein Mangel an Dollar zur Finanzierung von Ölimporten zugrunde: Der Inselstaat steckt in einer Devisenkrise. Im Februar verfügte das Land über nur noch 2 Mrd. $ Devisenreserven. Zu wenig für die in den ver­gangenen Jahren angehäuften Auslandschulden über mehr als 50 Mrd. $. Entsprechend reicht die Kreditwürdigkeit von höchst spekulativ (Moody’s) bis kurz vor dem Ausfall (Fitch und Standard & Poor’s).

Fehlgeleitete Wirtschaftspolitik, die Co­ronapandemie und eine Steuersenkung – die, statt die Konjunktur anzukurbeln, die Staatseinnahmen reduzierte und die Regierung dazu verleitete, mit Devisenreserven Auslandschulden zu begleichen – haben das Land in die grösste wirtschaftliche Misere seit der Unabhängigkeit 1948 gebracht. Davon zeugt die Inflation im März in der Höhe von 18,7%. Touristen aus Russland und der Ukraine, zwei der Hauptmärkte für den Tourismus, hätten für einen Wachstumsschub sorgen sollen: Noch im Januar kam knapp ein Drittel ­aller Einreisenden aus diesen zwei Ländern. Doch auch diese Quelle der Hoffnung ist versiegt. Was bleibt, sind Bau­ruinen neuer Hotelanlagen.

Nachdem Sri Lanka die bilaterale Hilfe von China und Indien ausgeschöpft hatte, blieb ihm nur noch, beim Internationalen Währungsfonds (IMF) um Hilfe zu bitten, was die Regierung von Präsident Gotabaya Rajapaksa im März gemacht hat. Diese Woche hat Rajapaksa bekannt gegeben, alle Auslandschuldenzahlungen zu stoppen. Auch die nächsten Zinszahlungen am 18. April. Die Regierung brauche das Geld für überlebenswichtige Importe.

An Ressourcen mangelt es dem exotischen Paradies in Südasien nicht: Am Zugfenster ziehen Felder in sattem Grün mit Tee, Reis, Früchten und Gewürzen vorbei. An den Küsten werden die Felder durch Palmen abgelöst. Vor den Küsten warten Schiffe mit Benzin, Diesel und Kerosin. Warten auf die Fracht der Schiffe, warten auf die Rückkehr der Touristen, warten auf bessere Zeiten.