Aufgefallen in… Tofino

Die Kraft des Lebens

Die ersten Besucher kommen zurück. Für die Ferienorte an der Westküste Kanadas in der Provinz British Columbia ist das eine grosse Erleichterung. Zwar wird es nicht der touristische Overkill, den die beliebte Region normalerweise um diese Jahreszeit erlebt. Doch es gibt Grund zur Hoffnung, dass sich die leeren Kassen der ansässigen Reiseanbieter zumindest etwas füllen. Allein im kleinen, aber angesagten Küstenstädtchen Tofino auf Vancouver Island generiert der Tourismus normalerweise 240 Mio. kan. $ pro Jahr.

Ab Mitte März blieben alle Ressorts, Privatunterkünfte, Campingplätze, Touranbieter und Restaurants geschlossen. Zuerst nahmen die Bewohner die Massnahmen der Provinzregierung nicht sehr ernst. «Bis in zwei Wochen», riefen sie den abreisenden Touristen noch nach. Unvorstellbar damals, dass der Lockdown länger dauern würde.

Doch nun sind mehr als drei Monate vergangen und viele Einschränkungen gelten noch immer. Die Behörden in Kanada legen die Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus sehr streng aus. Die Bewohner von Vancouver Island sind seit März mehr oder weniger auf ihrer Insel gefangen. Der rege Fährverkehr, der die Inseln der Region über die Strasse von Georgia mit dem kanadischen Festland verbindet und auch über die Landesgrenze nach Seattle im US-Bundesstaat Washington führt, wurde für Privatpersonen grösstenteils eingestellt. Flugzeug­reisen in andere Länder und selbst innerhalb Kanadas waren kaum mehr möglich. Das medizinische Resultat ist eindrücklich: Auf Vancouver Island werden aktuell keine Neuansteckungen mit Covid-19 gemeldet (Stand 17. Juni).

Trotz der wirtschaftlichen Verluste lässt das viele in Tofino aufatmen, denn der Ort befindet sich auf dem Territorium der ­Tla-o-qui-aht First Nation, eine der vielen indigenen Gruppen Kanadas. Sie gelten bei Epidemien als besonders gefährdet, sogar eine starke Grippewelle kann für sie riskant werden.

Hätte sich das Coronavirus ausgebreitet, wäre eine medizinische Versorgung zudem logistisch schwierig geworden. Viele Tla-o-qui-aht leben abgeschieden auf Inseln vor der Küste und erreichen Tofino nur mit dem Boot. Tofino selbst wiederum verfügt nur über ein kleines Krankenhaus mit zehn akutmedizinischen Betten für stationäre Patienten. Die Angst ging um, dass kranke Touristen Einheimischen die Plätze weggenommen hätten.

Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, gingen die Tla-o-qui-aht daher rasch in die Offensive. Als Anfang März die ersten Covid-19-Fälle auf Vancouver Island bekannt wurden, errichteten sie Strassensperren auf dem Highway 4, der nach Tofino führt. Das Virus sollte von der Küste ferngehalten werden. Die Tla-o-qui-aht versuchten, die Anreisenden zur Umkehr zu bewegen, was gesetzlich nicht erlaubt ist und daher für viel Aufsehen sorgte. Viele Kanadier empfanden die Aktion als übertrieben, das Verhältnis zu ihren indigenen Gruppen gilt als schwierig. Am 16. März schloss die First Nation auf Vancouver Island als Vorsichtsmassnahme gegen Covid-19 ihre Gemeinden für Besucher. Dabei wird es wohl noch eine Weile bleiben.

Tofino hingegen versucht seit Mitte Juni die vorsichtige Öffnung. Als sich die Nachricht bezüglich einer Lockerung herumsprach, waren viele Unterkünfte auf Online-Plattformen innerhalb von Stunden ausgebucht. Vor allem Kanadier, die normalerweise um diese Jahreszeit nach Europa oder in die USA in die Ferien fahren, zieht es nach Vancouver Island.

Das erste, was sie bei ihrer Ankunft in Tofino sehen werden, ist der Totempfahl des einheimischen Künstlers Joe David (siehe Bild). Totempfähle wurden früher als Lehrmittel verwendet, da die Tla-o-qui-aht keine Schriftsprache besassen. Auf der Spitze des Pfahls thront ein Donnervogel, der die Kraft des Lebens repräsentiert. Hoffen wir, dass es nicht nur langsam, sondern auch ohne Risiken nach Tofino zurückkehrt.