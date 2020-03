Aufgefallen in… Zürich

Der Geistertunnel

«Zürich, Ihre nächsten Anschlüsse.» Wer diese vier Worte hört, weiss, er ist soeben im grössten und am wohl hektischsten Bahnhof der Schweiz angekommen. Der Fussgängerstrom ist unaufhaltsam. Tag für Tag schlendern, flitzen und eilen tausende Pendler durch die Bahnhofshalle. Tagsüber gibt es hier kaum eine ruhige Minute. Um die Mittagszeit bilden sich vor den unzähligen Takeaways lange Warteschlangen. Und am Bahnsteig huschen einem ständig Menschen direkt vor der Nase vorbei. Wer beim Warten nach einem Rückzugsort sucht, bleibt (ausser bei der Bahnhofskapelle) erfolglos.

Doch wer mit offenen Augen durch das Labyrinth des Hauptbahnhofs geht, entdeckt eine Vielzahl an Türen. Man könnte vermuten, dass sich hinter einer solchen ein komfortabler Warteraum verstecken könnte. Oder wie im Film «Harry Potter» ein Zaubergleis nach Hogwarts. Doch das ist nicht mehr als Wunschdenken. Denn die meisten Türen sind verschlossen, da sie für betriebliche Zwecke benötigt werden – bis auf eine. Und diese befindet sich direkt bei der Sihlquaipassage unter Gleis 18. Für Besuchergruppen ist sie auf Anfrage zugänglich. Dahinter verbirgt sich etwas, was man in dieser Art nicht am grössten Bahnhof der Schweiz erwartet.

Es ist ein mehrere hundert Meter langer Schacht, der sich unter den Gleisen 3 bis 18 parallel zur Sihl befindet. Und eigentlich müssten hier seit Dutzenden Jahren Autos, Lastwagen und Cars durchfahren. Denn wäre alles nach Plan verlaufen, hätte die Stadt Zürich inzwischen eine unterirdische Autobahn, die den Zusammenschluss der Autobahnen A1 und A3 mitten in der Stadt vorsah. In der Nationalstrassenplanung von 1960 wurde dieses Projekt – bekannt unter dem Namen Zürcher Ypsilon – aufgenommen. Zwei Jahre später genehmigte der Bundesrat dieses Vorhaben und legte es Jahre später durch einen ergänzenden Beschluss genauer fest.

Das Projekt umfasst zum einen das Teilstück vom Hardturm das linke Ufer der Limmat entlang bis zum Verkehrsdreieck bei der Badeanstalt Oberer Letten und von dort durch den Milchbucktunnel nach Aubrugg. Zum anderen umfasste es die A3 von der Sihlhochstrasse beim Sihlhölzli unter der Sihl und dem Hauptbahnhof hindurch bis zum Autobahndreieck.

Die A3 wäre von der Sihlhochstrasse beim Sihlhölzli in ein Tunnel geführt worden. Unter der Sihl und dem Hauptbahnhof hindurch bis zum Autobahndreieck Obere Letten.

Gegen das Vorhaben des Bundes regte sich allerdings bald vehementer Widerstand, sodass der Bau des Zürcher Ypsilons verunmöglicht wurde. Nichtsdestotrotz steht dieses Projekt bis heute in der Planung der Behörden. Der Streckenteil unter dem Zürcher Hauptbahnhof ist im Rahmen der Bauarbeiten des Bahnhofs Museumsstrasse im Rohbau sogar fertiggestellt worden und diente während des Baus des Bahnhofs Löwenstrasse als Zugang zur Baustelle. Allerdings ist der weitere Ausbau der Strecke in der Prioritätenliste weit nach hinten gerutscht, was in etwa gleichbedeutend ist mit einer Sistierung. Auch deshalb forderte der Zürcher Regierungsrat im Juni 2017 in einer Stellungnahme das Bundesamt für Verkehr (Astra) auf, dass das Ypsilon aus dem Nationalstrassennetz gestrichen werden soll. Geschehen ist nichts.

Der Zürcher Regierungsrat hat sich inzwischen bereits für eine Zwischenlösung stark gemacht. Denn so lange das Projekt vom Bund nicht komplett abgeblasen wird, kann eine Alternative nur als solche angesehen werden. Der Rat plädiert jetzt statt dem geplanten Autobahntunnel für einen Velotunnel. Für die stark steigende Anzahl Radfahrer in Zürich wäre es ein Segen. Denn mit einem Tunnel müssten sie sich nicht mehr auf die gefährliche Umfahrung des Hauptbahnhofs wagen. Doch bis dies geschieht, können noch einige Jahre vergehen. Und so lange verfügt die grösste Stadt der Schweiz an dieser Stelle weder über einen Autobahntunnel, noch einen Velotunnel, sondern über einen Geistertunnel. Aus dem man mittels einer einzigen Tür in einem Sekundenbruchteil wieder in den Sog der vorbeidüsenden Pendler gerät. Und plötzlich spricht wieder diese vertraute Bahnhofsstimme: «Gleis Sechs, Abfahrt des ICE nach…»

