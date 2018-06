Aufgefallen in…

New York

Für Supermarktketten wie Whole Foods gilt: Aller guten Dinge sind zwei. Brot und Käse werden von den Kassiererinnen und Kassierern nicht in eine Tüte gepackt. Nein, es sind immer deren zwei – ineinandergestellt, versteht sich. Der Grund ist simpel. Eine Papiertüte allein wäre für den Einkauf zu schwach. Sie könnte reissen. Und statt eine reissfeste Papiertüte herzustellen, setzen die Supermarktketten lieber auf die Kraft von zwei schwachen Tragtaschen.

Damit die Lebensmittel heil nach Hause kommen, werden die Tüten jeweils auch nur zur Hälfte gefüllt. Für Milch und Corn Flakes kommen dann die Tüten Nummer drei und vier zum Einsatz. Was locker in einem einzigen Migros-Sack Platz fände, braucht in New York deren vier. Das führt dazu, dass sich in den Haushalten im Big Apple die Papiertüten zuerst stapeln – und irgendwann im Abfall landen. Denn ihr Verwendungszweck ist limitiert. Oftmals werden sie als Abfallsäcke benutzt. Gebührensäcke gibt es in New York nicht. Entsprechend rasch und häufig türmen sich auf den Strassen die Müllberge.

Immerhin werden die Tüten von Whole Foods aus wiederverwertetem Material hergestellt. Und die Biosupermarktkette verwendet ausschliesslich Papier. Anders sieht es bei Konkurrent Trader Joe’s aus. Der Detailhändler setzt bei seinen Papiertüten zwar ebenfalls auf wiederverwertetes Material. Kunden dürfen ihre Einkäufe aber auch in Plastiksäcken nach Hause tragen – ebenso in zwei ineinandergestellten Säcken. Denn auch ein Plastiksack allein ist zu schwach für Tiefkühlpizza und Pommes Chips.

Nicht nur Trader Joe’s schwört auf Kunststoff. Die meisten Supermarktketten und Lebensmittelläden lassen ihre Produkte in Plastik einpacken. Und da solche Säcke weniger fassen als Papiertüten, benötigt das Fassungsvermögen eines Migros-Sacks gut und gerne sechs bis acht Plastiksäcke. Das ist ein Problem. Pro Jahr sammeln die Abfallmänner der Stadt New York davon rund 10 Mrd. Stück ein.

Wer «American Beauty» gesehen hat, mag sich sicher an die Szene des im Wind tanzenden Plastikbeutels erinnern. Was im Film vom Nachbarsjungen als «das Schönste» bezeichnet wird, was er jemals mit seiner Videokamera aufgenommen hat, ist allerdings nichts weiter als Umweltverschmutzung. Auch in New York werden Plastiksäcke vom Wind getragen. Über Strassen, Parkplätze und Parkanlagen. Immer wieder verheddern sie sich im Geäst von Sträuchern und Bäumen.

Die Regierung der Stadt hat das Problem erkannt. Nach zweijähriger Debatte votierte der Stadtrat Anfang 2016 knapp dafür, eine Gebühr von 5 Cent je Sack einzuführen. Diverse Bundesstaaten operieren bereits mit einer solchen Abgabe. Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, kippte das Gesetz aber, einen Tag bevor es in Kraft getreten wäre. Er kritisierte die Belastung einkommensschwacher Bevölkerungsschichten.

Doch auch Cuomo hat eingesehen, dass etwas getan werden muss. Darum will er die Plastiksäcke komplett verbieten. Dies hat er Ende April angekündigt. In Kalifornien und Hawaii ist ihre Verwendung bereits untersagt. Damit sie allerdings auch von den Strassen des Big Apple verschwinden, muss das Parlament von New York noch zustimmen.

Böse Zungen behaupten, dass Cynthia Nixon für Cuomos Sinneswandel verantwortlich sei. Sie fordert den Amtsinhaber heraus und will sich das demokratische Ticket für die kommende Gouverneurswahl schnappen. Die Schauspielerin, bekannt aus «Sex and the City», hat ihr Interesse im März bekannt gegeben und positioniert sich links des Amtsinhabers.

Wer auch immer im Herbst das Rennen macht, eines ist klar: Der Kampf gegen Raschelsäcke geht weiter. Daran wird auch ihr einziger positiver Aspekt nichts ändern. Denn sie helfen mit, die Strassen New Yorks sauber zu halten. Hundebesitzer benützen die Tüten, um die Trottoirs von den Exkrementen ihrer vierbeinigen Freunde zu befreien.