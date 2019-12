Aufgefallen in… Lausanne

Startklar

Die Olympischen Jugendspiele finden 2020 in Lausanne statt.

Nicht nur die Adventsbeleuchtung erhellt zurzeit die Schweiz. Auch ein anderes besonderes Licht geht momentan im Land umher: die olympische Fackel. Sie passiert alle Kantone und wird im neuen Jahr das Feuer zu den dritten Jugend-Winterspielen in Lausanne entfachen. In der Gastgeberstadt selbst deutet bereits einiges auf den bevorstehenden Grossanlass hin – etwa die bedruckten Züge der Metro mit dem Schriftzug von «Lausanne 2020» oder die vielen blau-lila Fahnen bei Lausanne-Flon, dem Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs im Stadtkern.

Während der Traum von Olympischen Spielen 2026 im Wallis an der Urne versenkt wurde, laufen die Vorbereitungen für das Grossereignis in der Westschweiz auf Hochtouren. Schliesslich werden zwischen dem 9. und dem 22. Januar knapp zweitausend Athletinnen und Athleten im Alter von fünfzehn bis achtzehn Jahren aus rund siebzig Ländern Lausanne heimsuchen. Zusätzlich zur jungen Sportelite werden viele Zuschauer erwartet, was die Kapazität der 138 000 Einwohner zählenden Stadt auf die Probe stellen dürfte.

Kulturell hat Lausanne die Bevölkerung bereits mobilisiert. So werden die Schulen und die Universität durch Veranstaltungen und Vorlesungen in den Anlass eingebunden. Auch die obligaten Erkennungszeichen jedes Sport-Mega-Events stehen in den Startlöchern: Der offizielle Song «Start Now» wurde vergangene Woche veröffentlicht, und auch das Maskottchen Yodli – eine Mischung aus Kuh, Ziege und Berner Sennenhund – ist gekürt.

Die Olympischen Jugendspiele stellen die Organisation vor eine grosse logistische Herausforderung. Die insgesamt einundachtzig Wettkämpfe werden nicht nur in Lausanne, sondern ebenso in umliegenden Orten des Kantons Waadt, im Wallis, in Graubünden und in Frankreich durchgeführt. Die Verbindung zwischen den Austragungsstätten wird durch den öffentlichen Verkehr gewährleistet.

Eine Stärke, die bei der Kandidatur hervorgehoben wurde, ist, dass man für die Austragung des Wettbewerbs grösstenteils auf eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen kann. Nichtsdestotrotz wurde kräftig investiert – so etwa in die Errichtung einer Kunsteisbahn, eines Schwimmbads und eines neuen Hockeystadions, der Vaudoise Aréna. Letztere wird im kommenden Jahr auch Schauplatz der Eishockeyweltmeisterschaften sein.

Das vielleicht gewichtigste Projekt ist allerdings das Olympische Dorf, realisiert auf dem Campus der Universität. Der kreisrunde Bau wird alle Athletinnen und Athleten während ihres Aufenthalts in der Schweiz beherbergen. Im Nachgang des Events wird er dann zu Studentenwohnungen umfunktioniert.

Dass sich die Stadt am Genfersee dazu berufen fühlt, die Olympischen Spiele auszutragen, zeigt sie gern, wenn sie auf ihre langjährige Verbundenheit mit dem Sportgeschehen hinweist. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs verlegte das Internationale Olympische Komitee (IOK) 1915 seinen Sitz nach Lausanne – in die neutrale Schweiz –, um die pazifistische Position der Organisation geltend zu machen. Seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute bekleideten mehrere Schweizer wichtige Positionen im IOK.

Vertieft wurde die Beziehung, als der Bundesrat dem IOK 1981 den Status einer internationalen Nichtregierungsorganisation zusprach. Zudem verfügt Lausanne über die weltweit höchste Dichte an internationalen Sportorganisationen und -verbänden. 1993 wurde ihr offiziell der Titel der olympischen Hauptstadt verliehen.

Noch rund vier Wochen vergehen, bis unter dem Motto «Home» in der Vaudoise Aréna das olympische Feuer entzündet wird und die Spiele beginnen. Mit dem 2015 abgesegneten Budget von 42 Mio. $ – allfällige Defizite werden proportional von der Stadt Lausanne und dem Kanton Waadt getragen – sowie den rund dreitausend freiwilligen Helferinnen und Helfern scheint die Stadt am Genfersee für das kommende Spektakel jedenfalls gut gerüstet zu sein.