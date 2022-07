Die Aufspaltung von Big Tech rückt näher

So viele Eingeständnisse haben Google-Manager noch nie geboten. Der US-Wirtschaftszeitung «Wall Street Journal» zufolge laufen Überlegungen bei Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, das Geschäft für den Verkauf von Online-Annoncen abzuspalten. Damit will der Big-Tech-Konzern möglichen Bussen oder Verfügungen des US-Justizministeriums zuvorkommen. Wettbewerbsbehörden weltweit untersuchen die Marktmacht der grossen Technologiefirmen, nicht nur von Alphabet. Eine Aufspaltung gilt den Kartellhütern als Ultima Ratio, als letztes Mittel. Für Investoren muss das nicht schlecht sein.

Die letzten prominenten Aufspaltungen durch die Behörden sind schon mehrere Jahrzehnte her: AT&T wurde Anfang der Achtziger in die Baby Bells (u.a. Bellsouth, Bell Atlantic, SBC) aufgeteilt, um die Marktmacht des Telecomkonzerns zu brechen. Vor mehr als hundert Jahren wurde der Rockefeller-Konzern in USA Standard Oil wegen unfairer Wettbewerbsmethoden aufgespalten. Zigarettenkonzern American Tobacco wurde 1910 zerschlagen. Die Gewinnmargen der drei Folgeunternehmen war in den vier Jahrzehnten nach der Aufteilung jedoch so hoch wie in der Dekade davor. Kein Wunder also, herrscht Skepsis, was die Waffe der Wettbewerbshüter angeht.

Angst vor der Aufspaltung

Innerhalb der Unternehmen allerdings herrscht Furcht vor einer möglichen Zerschlagung. So laufen die Gedankenspiele bei Alphabet bislang lediglich darauf hinaus, Teile des Geschäfts, das für das Auktionsgeschäft von Annoncen und deren Platzierung zuständig ist, in ein eigenständiges Unternehmen innerhalb des Konzerns zu verlagern. Wie die Suchmaschine Google wäre das Online-Annoncen-Segment dann eine mehr oder weniger eigenständige Tochter innerhalb der Alphabet-Holding. Der Wert einer solchen Tochterfirma wird auf Dutzende von Milliarden Dollar geschätzt. Eine komplette Abspaltung allerdings komme nicht infrage.