Aufträge der US-Industrie gehen spürbar zurück

(Reuters) Die US-Industrie hat im April einen Dämpfer beim Neugeschäft erlitten. Die Bestellungen für langlebige Güter gingen um 2,1% zurück, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 2,0% erwartet, nachdem es im März ein Plus von 1,7% gegeben hatte. Die US-Industrie macht etwa 12% des Bruttoinlandsproduktes der weltgrössten Volkswirtschaft aus. Diese hatte zu Jahresbeginn ihr Wachstumstempo beschleunigt. Zwischen Januar und März legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorläufigen Zahlen zufolge mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 3,2% zu. Für die am Donnerstag anstehende zweite Schätzung erwarten Experten eine minimale Revision nach unten – auf 3,1%.