Augen zu und Deckel drauf

Lange Zeit wurde Japans Industrie für die gute Qualität ihrer Waren bewundert. «Made in Japan» war ein Gütesiegel, das hohe Zuverlässigkeit und lange Haltbarkeit bedeutete. Darüber hinaus machte Toyota die Kulturtechnik des «Kaizen» weltweit bekannt, weil sich jedes noch so gute Produkt in kleinen Schritten weiter verbessern lässt. Auch die Japaner selbst sind von ihren Fähigkeiten in der Herstellung so überzeugt, dass «Monozukuri» (das Herstellen von Sachen) dort zum Kult wurde.

Doch die Marke «Made in Japan» ist durch zahlreiche Skandale angekratzt. Gerade hat Kobe Steel zugegeben, zahllose Unternehmen weltweit mit Metallwaren beliefert zu haben, die die versprochenen Spezifikationen nicht erfüllen. Zuvor hatten Airbags von Takata (Takata 0 0%) den grössten Rückruf in der Autoindustrie ausgelöst. Der Schlendrian von Tepco war der wahre Grund für die Fukushima-Katastrophe. Mitsubishi fälschte Abgaswerte, Nissan Inspektionen und Toshiba (6588 3.5 -14.63%) Gewinnzahlen. 2016 wurden 58 Bilanzmanipulationen in Japan bekannt, doppelt so viele wie 2011.

Aber daraus sollte man nicht den Schluss ziehen, dass alle Industrieunternehmen in Japan lügen und betrügen. Bilanzskandale, Qualitätsprobleme und Kundenbetrug gibt es überall – siehe Enron, Samsung (SMSN 1168 -3.31%) Electronics, Volkswagen (VOW 170.2 -1.22%). Dass in Japan die Zahl der Skandale zugenommen hat, lässt sich sogar als Indiz für eine bessere Selbstkontrolle interpretieren. Ein Grund dafür könnte ein Gesetz von 2006 sein, das Whistleblower schützt.

Dennoch gibt es einige nationale Besonderheiten, die Aktionäre in Japan besonders beachten sollten. Wer das Land länger und vertieft kennt, gelangt zur Einschätzung, dass man in Japan Probleme so lange wie möglich übersieht. Auf einen stinkenden Abfalleimer drückt man tendenziell lieber einen Deckel, statt ihn auszuleeren. Wenn kein Einzelner verantwortlich ist, schauen alle weg. Die strikten Hierarchien in den Unternehmen, nach Alter und Anstellungsart, verhindern das Nein-Sagen. Das Gruppendenken, das einst beim gemeinschaftlichen Reisanbau entstand, führt in grossen Unternehmen häufig zu Abschottung und Silo-Bildung.

Daher sollten Anleger in Japan darauf achten, ob ein Unternehmen nach aussen offen ist: Gibt es Verwaltungsräte, die kompetent und wirklich unabhängig sind? Sitzen Ausländer und Frauen in höheren Positionen? Veröffentlicht man Informationen auf Englisch?

Ein weiteres Augenmerk sollte der Branche gelten. Überall da, wo die Margen eng sind, versuchen japanische Unternehmen am liebsten, immer mehr aus ihren Mitarbeitern herauszuholen, denn Entlassungen verstossen gegen den sozialen Kodex, und Digitalisierung ist wegen ihrer disruptiven Folgen für die Arbeitsabläufe verpönt. Doch der hohe Leistungsdruck zwingt die Beschäftigten förmlich zum Vertuschen von Qualitätsproblemen. Daher ist Bereitschaft des Managements zu grösseren Veränderungen ein gutes Signal für die Aktienauswahl in Japan.