Ausdauer zeigen

In einem Bullenmarkt zu seinen Favoriten zu stehen, ist einfach. Doch in einer Krise Kursverluste auszusitzen, braucht starke Nerven. ­«Finanz und Wirtschaft» hatte Ihnen am 9. März, als die Kurse gerade purzelten, «fünf Aktien für die Krise» vorgestellt. Wie haben die sich geschlagen, und halten wir ihnen noch immer die Stange?

Roche (ROG 332.7 -2.51%), Lonza (LONN 471.5 -1.36%), Cembra (CMBN 94.95 -0.63%) Money Bank, BKW (BKW 76.6 -1.16%) und Swiss Life (SLHN 337.4 -1.95%) waren unsere Tipps für die Krise. Die grossen Überflieger sind Lonza. Seit dem 9. März haben sie 30% gewonnen, von ihrem Tief am 23. März gar 50%. Der SPI (SXGE 12246.05 -0.68%) ist in derselben Zeitspanne 8 bzw. 19% avanciert. Auch Roche überzeugen mit 10 bzw. über 20% Plus. Vom Tief aus gerechnet haben sich Cembra (+25%) und Swiss Life (+18%) gut geschlagen, auch wenn die Aktien des Versicherers seit dem 9. März 5% im Minus liegen. Am schwersten tun sich BKW, die seit dem 9. März 7% verloren haben.

Insgesamt haben sich die Favoriten beachtlich geschlagen. Jetzt fragen Sie sich wohl, ob Sie Gewinne mitnehmen sollen. Ich rate zur Geduld. FuW ist besonders zuversichtlich, was Lonza, Roche und BKW angeht. Doch auch Cembra bleiben ein Kauf. Swiss Life brauchen wohl etwas Zeit, sind aber langfristig weiter interessant.

