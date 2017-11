Ausgabendisziplin obligatorisch

In der Wintersession des Parlaments, die zu Anfang der Woche begonnen hat, steht traditionell die Beratung des Bundesbudgets für das kommende Jahr im Zentrum. Während Stunden wird in beiden Räten über Detailausgaben debattiert und gefeilscht. Im Nationalrat sind gegen hundert Minderheitsanträge traktandiert.

Eine detaillierte Debatte muss in einem derartig wichtigen Geschäft wohl sein. Allerdings droht mit steigendem Detaillierungsgrad das Gesamtbild vernachlässigt zu werden. So zeigt sich das Parlament in aller Regel ausgabenfreudiger als der Bundesrat. Das ist mit ein Grund dafür, dass sich die Bundesausgaben seit 1990 von gut 31 Mrd. Fr. bis 2016 auf 66,3 Mrd. Fr. mehr als verdoppelt haben. Die Staatsquote ist entsprechend markant gestiegen. Entgegen den stets wiederholten Behauptungen der politischen Linken ist nichts und niemand zu Tode gespart worden.

Der Haushalt ist dennoch im Gleichgewicht, zumindest seit etwa 2003. Das ist im Wesentlichen der damals verankerten Schuldenbremse zu verdanken, die die Ausgabenlust des Parlaments einigermassen zügelt. Sie hat zudem eine Schuldenreduktion des Bundes von 124 auf 99 Mrd. Fr. (2016) ermöglicht. Andere Länder können von derlei nur träumen.

Damit das so bleibt, bedarf es allerdings einer permanenten Ausgabendisziplin, die auch vorübergehende Lockerungen nicht zulässt. Zu diesem Schluss kam auch eine vom Direktor der Konjunkturforschungsstelle Kof der ETH, Jan Egbert Sturm, präsidierte Expertengruppe. Sie riet in ihrem im Sommer veröffentlichten Bericht davon ab, die Schuldenbremse zu lockern – ein Anliegen, das vor allem von der ausgabenfreudigen Linken, sekundiert von bürgerlichen Interessenvertretern, unterstützt wird.

Motivator dafür ist, abgesehen von einem naiven Staatsglauben, der inzwischen gleichsam permanente Wahlkampf. Politiker können sich gegenüber ihrer Klientel in einem vorteilhafteren Licht zeigen, wenn sie mehr Geld ausgeben, als wenn sie auf die Bremse treten.

Was Partikularinteressen dienen mag, liegt aber nicht zwingend auch im volkswirtschaftlichen Interesse – allzu oft ist das Gegenteil der Fall. Ein Haushalt, der sich im Gleichgewicht befindet und der Schulden ab- statt aufbaut, ist dagegen eine eminent wichtige Voraussetzung für ein gesamtwirtschaftliches Gedeihen. Es leuchtet unmittelbar ein, dass ein öffentlicher Schuldenberg nicht über noch mehr Schulden saniert werden kann.

Darum ist die Ausgabendisziplin auch in der aktuellen Haushaltsdebatte von zentraler Bedeutung. Sie einzuhalten, ist in der Situation eines mehr oder weniger ausgeglichenen Budgets (gemäss Voranschlag des Bundesrats) wohl noch schwieriger, als wenn Defizite schon Realität geworden wären.

Bleibt das Parlament spendabler als der Bundesrat, würde das in der aktuellen Situation bedeuten, dass für 2018 ein Defizit entstehen wird. Dem gilt es entschieden entgegenzutreten. Der Bundeshaushalt muss im Gleichgewicht bleiben – gut, gibt es die Schuldenbremse.