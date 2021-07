Ausserbörse bleibt hinter belebtem SMI zurück

Der ausserbörsliche Aktienhandel hat im Juni nicht überzeugt. Der ZKB-eKMU-X-Index schloss im Vergleich zum Vormonat 0,3% höher auf dem Stand von 1072 Punkten. Derweil schloss der SMI im Vergleich dazu 4,6% und der SMIM 3% höher.

Im Juni beherrschte in der Ausserbörse der Zürcher Kantonalbank ein vergleichsweise ruhiges Geschehen die Stimmung. Das Gesamtvolumen verzeichnete dank der hohen Aktivitäten in den Namen­aktien und den Partizipationsscheinen (PS) der Sankt Galler Brauerei Schützengarten einen markanten Anstieg und verdoppelte sich auf 7,4 Mio. Fr.

In der Aktie der Brauerei Schützengarten wurden in 24 Transaktionen 2,8 Mio. Fr. umgesetzt und in den PS mit 21 Abschlüssen rund 1,5 Mio. Fr. Streicht man diese zwei Titel raus, kann man von einem durchschnittlich normalen Monat sprechen. Insgesamt konnte die Zahl der Abschlüsse von 307 auf 334 Transaktionen gesteigert werden. Einen guten Umsatz erzielten auch NZZ, Cham Group, Pre­cious Woods und die WWZ.

Brauereititel sind gefragt

Der hohe Umsatz in den Aktien der Brauerei Schützengarten hat die Namenaktie vorübergehend auf 90 000 Fr. klettern lassen. Der Preis der PS stieg derweil auf 8000 Fr. Inzwischen hat sich das Geschehen normalisiert, sodass sich die beiden Va­loren wieder dem Vormonatsniveau an­genähert haben. Die Namenaktie führt mit einem Plus von 23,7% die Gewinnerliste an, gefolgt von der SIA-Haus, dem Kursaal-Casino Luzern und der Weisse Arena Gruppe, die alle noch zweistellig ­zulegen konnten.