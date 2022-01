Ausserbörse bleibt hinter Markt zurück

Nachdem Anfang Dezember noch die Ängste vor den Folgen der Omikron-Variante, stark steigender Inflation und den Problemen in der Lieferkette das Börsengeschehen beherrschten, dominierte an den Hauptbörsen in den letzten Handelstagen des Jahres 2021 der Optimismus. Am Ende schloss der SPI-Extra-Index mit einem Plus von 22% und damit nahezu auf seinem Jahreshöchststand.

Nicht ganz so rasant verlief 2021 die Entwicklung im ausserbörslichen Aktienmarkt. Über das Gesamtjahr erzielte der OTC-X All-Share-Index ein Plus von 9%, während der OTC-X-Liquidity-Index, welcher die vierundvierzig liquidesten Aktien in diesem Markt umfasst, nur ein Plus von 5,2% ausweisen konnte. Dass die Performance der ausserbörslich gehandelten Aktien hinter der Kursentwicklung vieler kotierter Titel zurückblieb, hängt auch mit der geringeren Volatilität in dem Nebensegment zusammen. Zudem waren Unternehmen aus der Tourismus-, Freizeit- und Eventbranche nach wie vor stark von den Folgen der Pandemie betroffen.