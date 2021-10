Australien hat Potenzial zur grünen Supermacht

Andrew Forrest ist bestimmt kein Grüner. Aber wenn es um die Zukunft seines Geschäfts geht, wechselt der Vorsitzende von Fortescue Metals und bedeutender Produzent australischen Eisenerzes gerne die Farbe. Energie aus grünem Wasserstoff werde bis 2050 eine 16 Mrd. austr. $ (11 Mrd. Fr.) schwere Industrie sein, «grösser als jeder andere derzeitige Wirtschaftszweig», hat der Geschäftsmann jüngst prognostiziert.

Seine Firma Fortescue Future Industries (FFI) will im australischen Bundesstaat eine massive Solar- und Windanlage bauen. Das Ziel sei die nachhaltige Herstellung von Wasserstoff-Elektrolyseuren mit einer Leistung von zwei Gigawatt pro Jahr. Eine Geschäftsexpansion in Brennstoffzellen und Infrastruktur für die Betankung und die Speicherung von Wasserstoff ist möglich.