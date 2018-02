Schweizer Börse hält Verluste stabil

Mit deutlichen Kursverlusten nimmt die Schweizer Börse den Handel auf. So eröffnet der Swiss Market Index SMI (SMI 8922.75 -1.95%) 3,6% schwächer, sackt bis auf –4% runter, fängt sich im weiteren Handelsverlauf aber etwas. Seit dem späten Nachmittag sind die Verluste stabil bei knapp 2% im Leitindex.

Auch an den anderen europäischen Börsen fallen die Kurse. Der Dax (DAX 12381.48 -2.41%) in Frankfurt und der EuroStoxx50 rutschen jeweils rund 2,5% ab, zeitweise waren es noch deutlich mehr. Derweil liegt der Futures auf den Dow Jones (Dow Jones 24345.75 -4.6%) 1% im Minus. Auch die Futures auf den breiter gefassten S&P 500 (SP500 2648.94 -4.1%) (–0,6%) und die Technologiebörse Nasdaq (–0,4%) liegen im Minus.

Bankaktien klar schwächer

Alle zwanzig Werte im Schweizer Standardindex verlieren bei Eröffnung sehr deutlich. Die Schwergewichte Novartis (NOVN 80.14 -1.6%) und Nestlé (NESN 77.84 -1.12%) können die Abgaben reduzieren. Die Genussscheine des Pharmakonzerns Roche (ROG 219.25 -1.26%) büssen ebenfalls ein.

Besonders die Bankaktien kommen unter die Räder. UBS (UBSG 17.99 -2.55%) (bei Eröffnung: –4,5%) und Credit Suisse (CSGN 17.12 -3.87%) (bei Eröffnung: –6%) sacken ab, erholen sich dann aber. Julius Bär (BAER 60.52 -3.14%) geben ebenfalls klar ab.

Auch die Titel der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 85.58 -2.15%) und Swatch Group (UHR 396.4 -3.43%) büssen klar ein.

Kursfeuerwerk bei AMS

Die mittelgrossen Werte verlieren bei Eröffnung ebenfalls massiv. Der Index SMIM (SMIM 3472.77 -1.79%) eröffnet 2% tiefer und verliert im Tief rund 4%. Aber auch er kann seine Verluste begrenzen.

Ähnlich sieht es somit bei den Einzeltiteln aus. Kühne + Nagel (KNIN 161.75 -1.7%) brechen bei Eröffnung ein. Auch die Verluste bei Ems-Chemie (EMSN 643 -2.65%) und Georg Fischer (FI-N 1292 -1.9%) sind zuerst noch massiv. Die Werte erholen sich aber von ihrem Taucher.

AMS (AMS 98.1 12.58%) drehen in diesem aussergewöhnlich schwachen Marktumfeld ins Plus und legen massiv zu. Der Chiphersteller hat Zahlen vorgelegt, die im Rahmen der Erwartungen liegen und von der Tendenz her bereits vergangene Woche kommuniziert worden sind.

Auch Idorsia (IDIA 26.52 7.19%) verlieren zunächst, finden dann aber den Weg ins Plus. Das Pharmaunternehmen hat das Jahr 2017 besser als erwartet abgeschlossen.

Selbst gute Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr verblassen in diesem Marktumfeld. So geben Dätwyler (DAE 195.4 -1.31%) vor Markteröffnung 2,7% ab.

Ausverkauf auch in Asien

Auch an den asiatischen Börsen ist Ausverkaufstimmung aufgekommen, hat sich dann aber etwas relativiert, die Kursverluste werden kleiner. In Japan fallen der Nikkei 225 und der Topix jeweils um 4,7 bzw. um 4,4%. In Hongkong verliert der Hang Seng (Hang Seng 30595.42 -5.12%) 4,5%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt 3,4% ab. Südkoreas Kospi büsst 1,5% ein. Der MSCI Asia Pacific ohne japanische Titel notiert 3,6% leichter, Australiens S&P/ASX 200 gibt 3,4% nach.

New York mit grösstem Verlust seit über sechs Jahren

Am gestrigen Handelstag an Wallstreet ist es bereits zu panikartigen Verkäufen gekommen. Zeitweise sackte der Dow Jones Industrial fast 1600 Punkte ab – so viel wie noch nie an einem Handelstag – und schloss 4,6% leichter. Der S&P 500 fiel 4,1% auf 2648,9, der Nasdaq 100 verlor 3,9%. Gleichzeitig schoss der Volatilitätsindex Vix des S&P 500 – der sogenannte Angstindex – fast 100% in die Höhe.

Euro etwas fester

Nach klaren Verlusten zum Dollar stabilisiert sich der Euro und kostet aktuell 1.2414 $. Zum Franken liegt die europäische Einheitswährung bei 1.1599 Fr. Das ist ein deutlicher Anstieg von 0,7%. Der Greenback notiert zur Schweizer Währung indes 0,3% fester – über der Marke von 0.93 Fr. Der aktuelle Kurs lautet: 0.9344 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Goldpreis notiert fester. Die Feinunze des Edelmetalls kostet 1343 $. Der Ölpreis fällt erneut. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostet 67 $.