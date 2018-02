Auswirkungen der Marktvolatilität auf Festzinsanlagen

Angesichts der jüngsten, durch Inflationsängste ausgelösten Marktturbulenzen erläutern wir unseren Ausblick für die globalen Anleihenmärkte.

Robert Waldner Chefstratege und Leiter Multisektoren für Invesco Fixed Income (IFI)

An den Märkten haben die Inflationserwartungen in den letzten Tagen zugenommen, seitdem die Januar-Daten vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt auf ein stärkeres Lohnwachstum hinwiesen – das als Vorbote der Inflation gilt. Nach Meinung von Invesco Fixed Income hat die grössere Furcht vor der Inflation zum Anstieg der Zinsen beigetragen und die Kreditmärkte belastet, da Sorgen über höhere Zinsen (und ihre potenziellen Folgen für Unternehmen) nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch bei anderen Risikoanlagen zu sinkenden Kursen geführt haben.1

Wir weisen bereits seit einiger Zeit darauf hin, dass Investoren das Inflationsrisiko unterschätzen und Hinweise auf einen potenziellen Preisdruck die Märkte erschüttern könnten. Die Inflation ist ein Risiko, das wir genau beobachten, weil Inflationssorgen die US-amerikanische Notenbank (Fed) dazu veranlassen könnten, die Zinsen schneller und stärker zu straffen. Eine restriktivere Geldpolitik könnte zu insgesamt restriktiveren Finanzkonditionen führen, was negativ für die Finanzmärkte sein könnte.2 Bislang ist der Inflationsdruck gering. Wie die jüngsten Kursausschläge an den Märkten zeigen, nimmt die Angst der Zinsanleger vor einer Beschleunigung der Inflation aber zu. Grund ist die Tatsache, dass das ohnehin kräftige Wirtschaftswachstum in einem spätzyklischen Umfeld durch die Steuersenkungen in den USA nochmals befeuert wird.3 Da bisher vermutlich nur wenige Investoren mit einem drastischen Anstieg der Inflation rechnen, wäre ein solcher eine Überraschung für die Märkte.

Gemäss unserer Inflationsprognose für 2018 (1,8%) ist es jedoch eher unwahrscheinlich, dass die Inflation schon bald ein aus Fed-Sicht bedenkliches Niveau erreichen wird. Wir glauben nicht, dass die Inflation tot ist – aber auch nicht, dass sie in absehbarer Zeit zu einem treibenden Faktor der Geldpolitik wird. Inflationsängste könnten zu höheren Zinsen führen. Noch wäre es aus Sicht der Märkte aber verfrüht, eine aggressive Fed-Reaktion einzupreisen.

Unserer Ansicht nach sind die jüngsten Marktbewegungen vor allem auf Portfolioumschichtungen und weniger auf wesentliche Änderungen der fundamentalen ökonomischen Rahmenbedingungen und Finanzkonditionen zurückzuführen. Bestimmte Finanzprodukte, die sehr stark auf Veränderungen der Volatilität reagieren, könnten diese Bewegungen zusätzlich verstärkt haben.

Was die fundamentalen ökonomischen Rahmenbedingungen angeht, rechnet Invesco Fixed Income weiter mit einem starken, durch die lockere Geld- und Fiskalpolitik gestützten Wachstum und hält eine deutliche Beschleunigung der Inflation in den nächsten beiden Monaten für unwahrscheinlich.4 Wir glauben nicht, dass die fundamentale wirtschaftliche Lage eine so hohe Marktvolatilität rechtfertigt, wie wir sie derzeit beobachten. Angesichts des soliden globalen Wachstums sowie der anhaltend niedrigen Inflation und Zinsen sollten Risikoanlagen weiter gut laufen, wenn die Volatilität wieder nachlässt.

