Autoaktien nehmen Tempo auf

Vor Monatsfrist behandelte ich ein Thema, das derzeit besonders aktuell erscheint, weil von vielen Seiten gewarnt wird, die Börsen seien zu teuer und würden kippen. Die Historie lehrt uns jedoch, dass verschiedene Erscheinungen zusammentreffen müssen, damit aus einem teuer gewordenen Bullen- ein Bärenmarkt wird.

In diesem Zusammenhang gewinnen Präferenzverschiebungen zwischen Sektoren und ihren Industriegruppen eine besondere Signalbedeutung. Sie sind eines der tauglichsten Frühwarnsysteme für Entwicklungen, die eine massive strategische Anpassung in der Portfolioausrichtung erfordern, um grosse Verluste zu vermeiden.

Ausserdem ist die Veranlagung nach Sektoren dem viel populäreren Länderansatz überlegen. So begann ein Bärenmarkt in den Bankenindizes bereits im Juni 2007, während der MSCI Welt im Oktober 2007 in einen Bärenmarkt drehte und mehrere Sektoren bis Mitte 2008 ihren Aufwärtstrend fortsetzten.

Von Sektorrotation erfasst

Es stellt fast eine Ironie der Geschichte dar, dass ausgerechnet der Dow Jones US Home Construction Index, der die grossen Profiteure der amerikanischen Immobilienblase vereinigte, seine Kursspitze im August 2005 verzeichnete und von dort aus eine massive relative Schwäche zu allen grossen Indizes der Welt einsetzte.

Im Oktober 2007 notierte er 71% unter dem Höchststand vom Juli 2005 (man hätte damals in den Hypothekarabteilungen der Banken etwas merken müssen).

Ein Beispiel für viel zu wenig beachtete Divergenzen zwischen Sektoren und Industrien einerseits und Ländern andererseits ist der Euro Stoxx Automobiles & Parts. Im Oktober 2006 begann seine relative Stärke zu Euro Stoxx 50 und MSCI Welt, die bis März 2015 dauerte.

Er legte 133% zu, der MSCI Welt 22% und der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3596.22 -0.45%) 8%. In den folgenden zweieinhalb Jahren entwickelte er sich negativ mit einem Minus von 7% gegenüber einem Plus von 17% im MSCI Welt und einem Minus von 1% des Euro Stoxx 50.

«Hold» flexibel halten

Es ist gerade dieser Index, der nach meinen Kriterien nunmehr zu einer neuen Phase relativer Stärke angesetzt hat. Wie lange sie dauert und wie weit der effektive Anstieg dieses spezifischen Index gehen wird, ist im Voraus nicht eruierbar.

Das ist jedoch für meine Begriffe gerade der Kern des erfolgreichen Anlegens: Man bestimmt im Voraus nicht die Zeit, während deren eine Anlage gehalten wird, sondern die Kriterien, die es erlauben, diese Anlage zu halten, ohne im Nachhinein feststellen zu müssen, dass man mit anderen Objekten deutlich besser gefahren wäre.

Aus diesem Grund ist die Veränderungsrate der relativen Preise das Kernelement einer technischen Analyse, die mit Verstand und Vernunft begründet werden kann.

Es gibt Objekte, die über Jahre bis Jahrzehnte gehalten werden können, während andere nach kurzer Zeit mit einem kleinen Gewinn oder einem kleinen Verlust abgegeben werden müssen.

Das Problem mit der arbiträren Feststellung, eine bestimmte Anlage sei für die lange Frist gekauft worden, liegt gerade darin, dass man leicht übersehen kann, wie andere Anlagen sich entwickeln, mit dem Ergebnis, dass man irgendwann feststellt, die verpassten Opportunitäten nicht nachholen zu können.

Das tut man meistens leider erst dann, wenn die angezählten Lebensjahre es kaum noch ermöglichen, sich volatile Anlagen aufzubürden.