Autoneum gründet Joint Venture in Japan

(AWP) Der Schweizer Automobilzulieferer Autoneum (AUTN 277.75 1.93%) hat mit den japanischen Branchennachbarn Nittoku und Toyota Boshoku ein Joint Venture zur gemeinsamen Forschung und Entwicklung im Bereich Fahrzeugakustik gegründet.

Als Erstkunde profitiere der Fahrzeughersteller Toyota ab 2018 von dieser gebündelten Akustikexpertise im Rahmen von Vorentwicklungsstudien und entwickelten Lärmschutzkomponenten, teilte Autoneum am Donnerstag mit.

Ab Januar 2018 werden, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Regulierungsbehörden, unter der wissenschaftlichen Leitung von Autoneum in Japan Akustikstudien für den Fahrzeughersteller Toyota Motor Corporation und weitere Automobilunternehmen durchgeführt.

Um höchste Standards zu gewährleisten, würden in dem Akustikzentrum von Toyota Boshoku in Japan von Autoneum entwickelte Messsysteme und Simulationssoftware eingesetzt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Bereits seit über fünfzig Jahren kooperieren Autoneum und Nittoku in der weltweiten Belieferung japanischer Automobilhersteller mit innovativen, leichtgewichtigen Komponenten für Akustik- und Wärmemanagement. Sie betreiben weltweit sieben Gemeinschaftsunternehmen.

