Autoneum-VRP: «An den mittelfristigen Zielen halten wir fest»

Autoneum steckt im nordamerikanischen Sumpf fest. Für das zweite Halbjahr ist keine Ergebnisverbesserung zu erwarten. Nun soll ein neuer CEO das Unternehmen auf festen Grund zurückführen: Matthias Holzammer löst Martin Hirzel ab. Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Schwald hat sich in einem schriftlich geführten Interview den Fragen dazu gestellt.

Herr Schwald, die Probleme in Nord­amerika seien tiefgreifender als erwartet, heisst es in der Meldung zum CEO-Wechsel. Haben die betroffenen Massnahmen nicht gefruchtet, oder ist zum bereits Bekannten noch mehr dazugekommen?

Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung des Aktionsplans. Die operativen und kommerziellen Probleme sind jedoch gravierender als erwartet. Sie werden verschärft durch die zahlreichen Neuanläufe in den betroffenen Werken. Zusätzlich führt die Mitarbeiterfluktuation in diesen Werken zu weiteren Ineffizienzen und ­hohen Ausschussraten. Auch Preisanpassungen konnten bisher nicht im erforderlichen Mass umgesetzt werden.