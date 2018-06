Autosektor wird nächstes US-Zollopfer

Die nächste Eskalationsstufe ist vorskizziert: Nach Stahl und Aluminium nimmt US-Präsident ­Donald Trump den Automobilsektor ins Visier. Das Schadenpotenzial ist ungleich grösser, sollten die USA auch auf importierte Automobile und Automobilteile bis zu 25% Schutzzoll erheben. Sind bei Stahl und ­Aluminium anhand Zahlen für 2017 Produkte im Wert von 30 und 18 Mrd. $ ­betroffen, stehen allein schon Automobile für fast viermal mehr.

Personenwagenherstellern drohen daher teils empfindliche Einbussen. Zulieferer dagegen sind insgesamt weniger gefährdet. Einschätzungen von Autoneum und Feintool bestätigen das.

An der Börse reagierten Autoaktien mit Verlusten von bis 5% auf die am 23. Mai ausgesprochene Drohung aus dem Weissen Haus. Nur das Heimteam aus General Motors und Ford blieb verschont. BMW, Daimler und Volkswagen dagegen verloren an nur einem Tag 7 Mrd. € an Börsenwert. Zulieferertitel gaben ebenfalls nach, auch hiesige. Der Schluss, was schlecht für Hersteller ist, muss auch schlecht für Zulieferer sein, gilt aber nicht unbedingt.