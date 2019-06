Avaloq liebäugelt mit Börsengang

(Reuters) Die Schweizer Bankensoftwarefirma Avaloq peilt mittelfristig einen Börsengang an. «Wir wollen in den nächsten zwei bis vier Jahren in diese Richtung gehen», sagte Avaloq-Chef Jürg Hunziger am Dienstag am Rande einer Kundenpräsentation. Eine mögliche Alternative sei ein Verkauf.

Wichtig sei dabei, dass die Marke Avaloq erhalten bleibe. Der Finanzinvestor Warburg Pincus hält 45% an der Softwarefirma, der Rest verteilt sich auf das Management, Mitarbeiter und Avaloq-Gründer Francisco Fernandez.