Avaloq will mehr sein als ein Softwarehaus

Obschon sich Temenos (TEMN 131.7 -0.3%) bei Aktienanlegern in den letzten drei Jahren als Inbegriff des erfolgreichen Wachstumsunternehmens etabliert hat, ist Avaloq bei grösseren Schweizer Banken der wichtigste Anbieter von Kernbanken-Applikationen. Temenos spielt hierzulande neben Avaloq und Finnova, das bei Retailbanken beliebt ist, nur eine Nebenrolle.

Wie Jürg Hunziker verdeutlicht, verkauft das in Adliswil beheimatete Unternehmen im Gegensatz zu Temenos nicht nur Software, sondern auch IT-Outsourcing-Dienste für die Abwicklung von Bankprozessen. Dort spielt Avaloq ebenfalls in der Spitzengruppe mit Swisscom (SCMN 445.2 0.7%), Finnova und Inventx mit. Das breiter aufgestellte Geschäftsmodell dient der Avaloq-Führung als Grund für die verhaltenere finanzielle Performance: Sowohl beim Umsatzwachstum wie auch bei der Profitabilität kann Avaloq Temenos derzeit nicht das Wasser reichen. Ein weiterer Unterschied zwischen den Genfer und Adliswiler IT-Spezialisten ist, dass Avaloq hauptsächlich in der Schweiz tätig ist. Temenos war von Anfang an international ausgerichtet. Avaloq wurde 1985 als Tochtergesellschaft von Financier Martin Ebners BZ Bank gegründet und begann Mitte der Neunzigerjahre mit der Entwicklung von Standardsoftware für Banken. 2002 wurde das Unternehmen vollständig aus der BZ Gruppe herausgelöst.

Avaloq-Lösungen werden traditionell von Privatbanken nachgefragt. Zuletzt in diesem Jahr konnte Avaloq das Private-Banking-Geschäft der chinesischen Industrial Bank als Neukunden gewinnen. Hinzu kommen der britische Vermögensverwalter Smith & Williamson, und in der Schweiz der Private-Banking-Arm der italienischen Intesa Sanpaolo (ISP 1.9082 -3.21%). Die Schlagzeilen in der Schweiz dominiert das Projekt Rainbow – die Migration von 246 Banken der Raiffeisen-Banken auf die Avaloq-Plattform. Das Projekt wurde bisher von Verzögerungen überschattet.

Avaloq erregte die Aufmerksamkeit des US-Private-Investors Warburg Pincus, der sich 2017 mit einem Anteil von 35% engagierte. Mittlerweile halten die Amerikaner 45% des Aktienkapitals. Sie übernahmen einen 10%-Anteil an Avaloq von der Raiffeisen. Die Bankengruppe und Avaloq sind über das Joint-Venture Arizon verbunden – eine Organisation, die eigens für Implementierung und Betrieb der Raiffeisen-IT auf der Avaloq-Plattform gegründet wurde. Gründer Francisco Fernandez ist noch mit 28% beteiligt, den Rest besitzen Schlüsselmitarbeiter und Management.