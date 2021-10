Bachem vollzieht Kapitalerhöhung

Bachem macht sich die vorteilhaften Konditionen an der Börse zunutze. Die Aktien des schnell wachsenden Pharmaauftragsfertigers, die noch Anfang Jahr auf knapp über 300 Fr. gefallen waren, haben erst kürzlich ein neues Hoch bei 855 Fr. erreicht. Kaum hat eine ausserordentliche Generalversammlung grünes Licht für die Ausgabe von bis zu 1 Mio. neuer Titel erteilt, platziert der Spezialist für Peptide drei Viertel davon privat. Die damit gelösten 584 Mio. Fr. decken wohl bereits in etwa die bis 2026 geplanten Investitionen von mehr als 500 Mio. Fr. Das Geld will Bachem explizit in die Beschleunigung des ohnehin geplanten Kapazitätsausbaus stecken. Es würde nicht verwundern, wenn sie das Investitionsziel schon früher als in fünf Jahren erreicht. Bachem hat in einer attraktiven Nische eine führende Position. Auf dem sehr hohen Bewertungsniveau sollten Anleger einen längeren Horizont haben. Denn Rückschläge sind immer möglich.