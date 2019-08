Bachem übertrifft Erwartungen

(AWP) Das Biochemie-Unternehmen Bachem (BANB 139 4.2%) ist im ersten Halbjahr 2019 profitabel gewachsen. Das Unternehmen baut weiter Arbeitsplätze auf und rechnet mit «sehr guten» Resultaten in diesem Jahr.

Bachems Verkäufe stiegen von Januar bis Juni im Vergleich zur Vorjahresperiode um 21% auf 134,5 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In Lokalwährungen wären es plus 20% gewesen. Im ersten Semester 2018 hatte Bachem noch einen Umsatzrückgang von 7,2% verzeichnet.

Der Ebit stieg mit einer etwas höheren Rate von fast 36% auf 24,4 Mio. Fr. Daher kletterte die entsprechende Marge um 2,0 Prozentpunkte auf 18,2%. Der Reingewinn schliesslich zog um 24% auf 20,4 Mio. Fr. an.

Mit den vorgelegten Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Diese hatten im Durschnitt einen Umsatz von 126 Mio. Fr. vorausgesagt und einen Reingewinn von 18,3 Mio.

Aufgrund der guten Auftragslage und des erwarteten Geschäftsverlaufs habe das Unternehmen bis zur Jahresmitte weltweit 29 neue Arbeitsplätze geschaffen, heisst es weiter. Per Ende Juni habe die Bachem Gruppe insgesamt 1’169 Personen in 1’124 Vollzeitstellen beschäftigt.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 1. Sem. 2018 1. Sem. 2019 Umsatz 110.9 134.5 -Veränderung in % -7.2 21.3 Betriebsergebnis Ebitda 28.9 36.5 -Veränderung in % -9% 26.3 -in % des Umsatzes 26 27.1 Gewinn 16.5 20.4 -Veränderung in % 4.4 23.9 -in % des Umsatzes 14.9 15.2 Betrieblicher Cash-flow 1.2 32 Bilanz 31.12.2018 30.06.2019 Bilanzsumme 615 600 Eigenkapital 384 414 Eigenkapitalquote in % 62.5 69