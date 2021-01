Bachem: zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Mitten in der Pandemie präsentiert sich Bachem in bester Verfassung. Im ersten Halbjahr 2020 lagen die Verkäufe fast ein Drittel ­höher als in der Vorjahresperiode. Dabei schätzt das Management den positiven Coronaeffekt beim Umsatzwachstum auf lediglich zwei bis drei Prozentpunkte. Im zweiten Halbjahr könnten es bis zu zehn Prozentpunkte werden.

Den für das Gesamtjahr erwarteten Wachstumsschub um mehr als ein Fünftel schreibt das Unternehmen den zahlreichen Kundenprojekten und einem vorteilhafteren Produktmix zu. Von den drei Tätigkeitsfeldern patentierte Wirkstoffe, Generika und Forschungschemikalien legten die patentierten Wirkstoffe mit 40% am meisten zu. Sie sind mit einem Umsatz­anteil von fast der Hälfte auch der grösste Produktbereich des Peptidherstellers.

Führend in ihrer Nische

Bachem hat sich auf diese Nische spezialisiert. Sie ist der grösste von vier grösseren und vielen kleineren Auftragsherstellern in einem Markt, der für 2019 auf 1,5 Mrd. Fr. geschätzt wurde. Sie gilt als qualitativ führend und sehr zuverlässig. Peptide sind wie Eiweisse aus Aminosäuren aufgebaut, aber kleiner. Sie helfen, Körperprozesse zu steuern. Im Pharmabereich werden sie etwa in Medikamenten gegen Krebs, Diabetes und Osteoporose eingesetzt.