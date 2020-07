BaFin prüft möglichen Insiderhandel mit Osram-Aktien

(AWP) Das Ringen um die Übernahme des Lichtkonzerns Osram (OSR 42.2 0%) beschäftigt die Behörden. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin untersucht, ob es im Vorfeld einer Meldung am 3. Juli 2019 Insiderhandel mit Osram-Aktien gab, wie eine BaFin-Sprecherin am Dienstag sagte.

An dem Tag hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, dass der Osram-Aufsichtsrat in einer ausserordentlichen Sitzung über eine Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Carlyle und Bain beraten werde. Das Angebot dürfte in der Grössenordnung von 35 € je Osram-Aktie liegen. Die Osram-Aktie war daraufhin um mehr als 10% nach oben geschossen. Erst mehrere Stunden später bestätigte Osram in einer Ad-hoc-Meldung den Erhalt des Übernahmeangebots in Höhe von 35 € je Aktie, über das die zuständigen Gremien in Kürze beraten und beschliessen würden. Nach einem milliardenschweren Bieterkampf setzte sich aber der österreichische Chipkonzern AMS (AMS 15.785 2.83%) durch.