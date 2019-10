Bafin soll nÃ¤chste Woche Ã¼ber AMS-Gebot entscheiden

(Reuters) Die deutsche Finanzaufsicht Bafin entscheidet nach Angaben von Insidern voraussichtlich Anfang November über eine Freigabe des neuen Übernahmeangebots von AMS für Osram (OSR 40.06 -0.1%). Die Entscheidung über die rund 4,5 Mrd. schwere Offerte werde in der kommenden Woche erwartet, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Dann könnten die Osram-Aktionäre erneut entscheiden, ob sie ihre Anteile verkaufen wollen. Die Bafin lehnte eine Stellungnahme ab.

Der österreichische Chip- und Sensorhersteller AMS will wie bereits in seiner ersten Offerte 41 € je Osram-Aktie bieten. Allerdings will das Unternehmen aus Premstätten bei Graz die Mindestannahmeschwelle auf 55% senken, nachdem die zunächst festgelegte Schwelle von 62,5% verfehlt worden war. AMS hält bereits 20% der Anteile an dem Münchner Lichttechnikkonzern. Die Gespräche beider Unternehmen über eine Kooperationsvereinbarung dauern an. Deutsche Arbeitnehmervertreter befürchten einen Stellenabbau.