Balanceakt für Facebook

Für geraume Zeit schien Facebook am Aktienmarkt kaum etwas falsch machen zu können. Als Teil der FAANG, der illustren Gruppe mit Apple, Amazon, Netflix und Google, kletterten die Valoren von einem Höchst zum nächsten – bis ein enttäuschender Quartalsausweis die Rally Ende Juli abrupt beendete. An einem einzigen Tag verloren die Titel des sozialen Netzwerks 20%. Rund 120 Mrd. $ an Börsenwert lösten sich in Luft auf. Seither haben die Valoren weiter an Boden eingebüsst. Ist die Erfolgsstory damit definitiv vorbei? Oder handelt es sich bloss um eine temporäre Schwäche?

Für den Konzern und langfristig engagierte Facebook-Anleger sind es Klagen auf hohem Niveau. Denn seit dem Börsengang im Mai 2012 kennen der Geschäftsgang sowie der Aktienkurs praktisch nur eine Richtung: steil nach oben. Die Expansion wurde dabei nicht – wie so oft gesehen während der unseligen Zeiten des Dotcom-Booms – auf Kosten der Profitabilität erkauft. Im Gegenteil: Über die vergangenen Jahre hat Facebook die Gewinnmargen fast stetig ausgebaut.

Riesiger Datenschatz

Den Löwenanteil der Einnahmen generiert Facebook mit Werbung, die im sozialen Netzwerk platziert wird. Die Attraktivität der Plattform gründet vor allem auf der enormen Datensammlung: Wie kaum ein anderes Unternehmen weiss Facebook über die Gewohnheiten und die demografischen Eigenheiten der Nutzer Bescheid. Das erleichtert es den Werbetreibenden, die gewünschten Zielgruppen präzise anzusprechen.

Für den weiteren Erfolg von Facebook ist die Entwicklung der Nutzerbindung und des Userverhaltens deshalb von zentraler Bedeutung. Und gerade hierin gründet die aktuelle Kursflaute: Zwar ist die Zahl der Personen, die sich täglich auf Facebook einloggen (Daily Active Users), im zweiten Quartal weltweit auf 1,47 Mrd. gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal stieg der Wert aber nur noch um 22 Mio. – selbst auf absoluter Basis die schwächste Zunahme seit dem IPO.

Schuld daran ist primär der nordamerikanische Markt, der zwar noch immer den grössten Umsatzbeitrag liefert, dessen Nutzerzahlen allerdings seit mehreren Quartalen stagnieren. Für Enttäuschung sorgte auch Europa, wo die Partizipation zum ersten Mal sequenziell abgenommen hat – ein Minus, das unter anderem auf die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und steigende Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre zurückzuführen sein könnte.

Solide Kapitalisierung

Wie viele der grossen Branchengenossen aus dem IT-Sektor verfügt Facebook dank solider Cashflows über ein äusserst komfortables Kapitalpolster: Per Ende 2017 betrug das Nettovermögen rund 42 Mrd. $. Im Gegensatz zu anderen US-Unternehmen dürfte Facebook deshalb kaum leiden, wenn der Kreditzyklus dreht und die Zinsen nachhaltig zu steigen beginnen.

Auch sonst gibt es in Sachen finanzieller Solidität wenig zu bemängeln. Facebook hat mehrmals kleinere Unternehmen dazugekauft – darunter Instagram für 1 Mrd. $, was sich im Nachhinein als wahrer Glücksgriff entpuppte. Einzig die Übernahme des Messagingdiensts WhatsApp für den Preis von 19 Mrd.$ sorgte 2014 für einiges Stirnrunzeln. Da dessen Wert primär aus künftigen Synergien besteht, stieg der in den Büchern verbuchte Goodwill auf rund 18 Mrd. $. Mit 20% der Bilanzsumme stellt dieser Posten allerdings kaum ein finanzielles Risiko dar.

Facebook operiert inzwischen in einem Markt mit so hohen Eintrittsbarrieren, dass man von einem «Economic Moat» sprechen kann – dem von Investorenlegende Warren Buffett geprägten Begriff des «Burggrabens», der es den Unternehmen ermöglicht, längerfristig die Marktstellung und damit auch die Profitabilität zu sichern. Kein Wunder werden die Facebook-Aktien verstärkt von value-orientierten Anlagevehikeln gehalten. Die wachsende Marktdominanz hat aber auch ihre Schattenseiten, denn dadurch geraten Konzerne wie Facebook immer öfter in den Fokus der Regulierungsbehörden.

Moderate Bewertung

Über die letzten Jahre konnten die Kalifornier die Überschüsse stetig ausbauen. Deshalb hat sich das Bewertungsniveau der Facebook-Valoren trotz der Kursavancen tendenziell ermässigt. Gegenwärtig werden sie für 2019 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 bewertet. Das ist moderat – nicht nur im Vergleich mit anderen Internetunternehmen, sondern auch mit der erwarteten Gewinnexpansion. Dies unterstreicht die PEG Ratio, bei der das KGV durch die längerfristige Gewinnwachstumsrate dividiert wird. Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Kennzahl, desto attraktiver ist das Unternehmen bewertet, wobei meist 1 als «fair» angesehen wird. Aktuell weist Facebook eine Ratio von 0,9 auf.

Eine gewisse Unsicherheit könnte in den nächsten Monaten allerdings ein Wandel im Nutzungsverhalten bringen: Bislang wurde auf Facebook primär der textlastige Newsfeed genutzt, um Inhalte zu konsumieren und zu teilen. Längerfristig soll diese Funktion von «Stories» übernommen werden, die stärker mit visuellen Elementen wie Fotos und Videos operieren. An diesen Wandel müssen sich auch die Werbetreibenden zuerst gewöhnen. Der Übergang könnte laut JPMorgan die Monetarisierung der Plattform zumindest temporär einschränken.