Baloise übertrifft Erwartungen – Aktien ziehen an

(AWP) Die Baloise (BALN 151.2 1.07%) hat im ersten Halbjahr 2017 den Gewinn deutlich gesteigert. Dabei gelang es dem Versicherer, auch dank einer guten Schadensbilanz in der Nichtlebenversicherung den Schaden-Kosten-Satz zu verbessern. Ein weiterer Grund ist der Wegfall von Nachreservierungen im Deutschland-Geschäft, die das Vorjahresergebnis belastet hatten. Zudem sind im Lebengeschäft die Reservestärkungen tiefer ausgefallen. Die Aktien eröffnen klar fester mit einem Plus von gut 2% und ziehen im weiteren Handelsverlauf an.

Pax Anlage rutscht in die roten Zahlen Die Immobiliengesellschaft Pax Anlage ist wie erwartet im ersten Halbjahr 2017 in die roten Zahlen zurückgefallen.

Lesen Sie hier mehr.». So kletterte der Gewinn der Baloise in den ersten sechs Monaten um 34% auf 298,6 Mio. Fr., wie der Versicherer am Mittwoch schreibt. Im Nichtlebengeschäft verbesserte sich die Combined Ratio netto um 2,8 Prozentpunkte auf 89,7%, wobei sich auch der Wert im Deutschland-Geschäft mit 99,5% (VJ 116,3%) unter die 100%-Marke verbessert werden konnte. Im Lebengeschäft nahm der operative Gewinn Ebit auf 114,8 Mio von zuvor 45,5 Mio zu.

Verhaltenes Wachstum erzielte die Baloise im Geschäftsvolumen, das um 0,8% auf 5,67 Mrd. Fr. angestiegen ist. Das Wachstum sei dabei vor allem in den Zielsegmenten erzielt worden, das heisst im Nichtlebengeschäft sowie bei den Prämien mit Anlagecharakter.

Bâloise-CEO: "Investieren bei Digitalisierung in gute Ideen" AWP/Andreas Hohn

In der Bilanz weist die Baloise ein Eigenkapital in der Höhe von 5,89 Mrd. Fr. aus nach 5,79 Mrd zum Jahresende 2016. Mit den Kapitalanlagen wurde eine nicht annualisierte Nettorendite von 1,4% (VJ 1,8%) erzielt. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seien seit April bis zu 3 Mio. eigener Aktien zurückgekauft worden. Das sind 8% des angekündigten Gesamtvolumens.

Mit den Kennzahlen hat die Baloise die Erwartungen der Analysten übertroffen. Den Reingewinn haben die Experten im Durchschnitt (AWP-Konsens) bei 282 Mio. Fr. erwartet, die Combined Ratio bei 90,7% und das Eigenkapital auf 5,79 Mrd. Fr.

Zu den Geschäftszielen für das laufende Jahr macht die Gruppe keine Angaben. «Die Baloise ist auf Kurs», wird CEO Gert De Winter in der Mitteilung zitiert. Im ersten Halbjahr habe man zahlreiche Produktinnovationen und Digitalisierungsinitiativen lanciert.

Die komplette Historie zu Baloise finden Sie hier. »