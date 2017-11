Baloise geht konsequent den eigenen Weg

Der Versicherer Baloise hat bis September 7,2 Mrd. Fr. eingenommen, 0,2% weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. CEO Gert De Winter zieht in der Umsatzmeldung an die Investoren eine günstige Zwischenbilanz: «Das operative Geschäft und auch die Fortschritte in den Digitalisierungsprojekten sind sehr erfreulich.»

Dennoch korrigierten die Aktien am Mittwoch, in einer allgemein schwachen Marktstimmung. Die Papiere sind jedoch seit Jahresbeginn innerhalb der Branche am stärksten gestiegen.

Gewinnzahlen wurden nicht bekannt gegeben. Über das Ergebnis erhalten die Anleger nächstmals Auskünfte, wenn Baloise am 27. März den Jahresabschluss publiziert.