Drei Radler unterwegs zum Markt, unweit von Hanoi. Sie balancieren Fischfallen, kunstvolles Handwerk. Es gibt in Vietnam rund tausend Dörfer, in denen die Bevölkerung auf die Herstellung solcher Waren aus Bambus spezialisiert ist. Diese rasch wachsende Grasart ist Rohstoff für vielerlei Nützliches: für Flechtwaren eben, für den Bau, für Möbel – oder für Waffen. Im Krieg gegen die Amerikaner baute der Vietcong im Dschungel Fallen mit zugespitzten Bambusstäben. So mancher GI liess dort Gesundheit oder gar Leben. Heute mag man sich wieder. China macht sich in der Region immer rabiater breit, besonders in der Südchinesischen See; daraus ergeben sich gemeinsame strategische Interessen mit den USA. Der jahrhundertealte Erzfeind Vietnams ist ohnehin China; im Vergleich dazu ist der Konflikt mit den USA (1955 bis 1975) eine Episode. 1979 marschierte Chinas «Volksbefreiungsarmee» kurzzeitig in Vietnam ein, die abgehärteten Vietnamesen wehrten sich heftig, China zog ab. Derzeit plant Hanoi Sonderwirtschaftszonen, die auf 99 Jahre verpachtet würden. Dagegen wird auf der Strasse wütend protestiert, weil viele Menschen die Machtgier aus dem Norden fürchten. Bambus ist sehr biegsam, dafür bricht er nicht.