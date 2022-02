Bank Cler erhöht Gewinn

(AWP) Die Bank Cler hat im vergangenen Jahr die Gewinnzahlen vor allem dank tieferer Kosten verbessert. Weiter gewachsen ist die Smartphone-App Zak der BKB-Tochter: Die Nutzerzahl stieg um weitere 10’000 auf 50’000 Kunden, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.

Die zum Konzern der Basler Kantonalbank (BKB) gehörende Bank erhöhte 2021 das operative Ergebnis (Geschäftserfolg) um 15% auf 29,4 Mio. Fr. Nach einer deutlichen Aufstockung der Reserven für allgemeine Bankrisiken verblieb unter dem Strich ein um 1,1% gestiegener Gewinn von 40,5 Mio. Fr.

Rückläufige Hypothekenforderungen

Der Geschäftsertrag erhöhte sich im abgelaufenen Jahr um 1,9% auf 248,5 Mio. Fr., wobei die Bank in allen Geschäftssegmenten zulegen konnte. Im wichtigsten Geschäft, dem Zinsengeschäft (+1,3%) profitierte die Bank allerdings nicht zuletzt von der Auflösung von Wertberichtigungen.

Insgesamt nahmen die Hypothekarforderungen im vergangenen Jahr leicht ab (-0,6%), dies wegen rückläufigen Forderungen bei gewerblichen Immobilien. Im Segment der Wohnliegenschaften habe die Bank die Hypothekarforderungen ausbauen können, betont Cler.

Deutlich rückläufig war der Geschäftsaufwand (-5,7% auf 159,2 Mio. Fr.). Die Bank habe von den Synergien im BKB-Konzern mit einer «konsequenten Bündelung und Nutzung von Fachkompetenzen» profitieren können, heisst es. Dies habe zu einfacheren Strukturen und Skaleneffekten geführt.

Geschäftsstellen-Umbau

Den seit Jahren laufenden Umbau des Geschäftsstellennetzes nach dem Konzept einer «modernen Beraterbank» hat die Bank Cler nun abschliessen können: 2021 wurden noch die Geschäftsstellen Biel, La Chaux-de-Fonds, Neuenburg, Solothurn, Yverdon und Zug umgebaut. Der Umbau der Kundenzone am Hauptsitz der Bank Cler am Basler Aeschenplatz wurde im Januar 2022 abgeschlossen – womit das neue Konzept in allen Geschäftsstellen umgesetzt sei.

Weiterentwickeln will Cler im laufenden Jahr nun vor allem die digitalen Kanäle sowie zusätzliche «Self-Service-Funktionalitäten», um Kunden den orts- und zeitunabhängigen Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen. Insgesamt sei die Basis gelegt, um die Wachstumsziele zu erreichen und die Kosten weiter zu reduzieren, heisst es. Für das Geschäftsjahr 2022 erwarte die Bank Cler einen Gewinn auf Vorjahreshöhe.