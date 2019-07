Bank of America profitiert von Kreditgeschäft

(Reuters) Die Bank of America (BAC 28.99 -0.79%) hat im zweiten Quartal dank einer steigenden Kreditvergabe einen höheren Gewinn eingefahren. Der Überschuss stieg um 10% auf 7,1 Mrd. $, wie das Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Wie die anderen US-Grossbanken profitierte auch die Bank of America von einem starken Privatkundengeschäft, das Rückgänge im Investmentbanking mehr als wett machte. Die Konzernerträge kletterten um 2% auf 23,1 Mrd. $.

Im Gegensatz zu den Konkurrenten JP Morgan, Citigroup (C 71.32 -0.54%) und Wells Fargo konnte die Bank of America ihre Zinsmarge leicht auf 2,44% verbessern – nicht zuletzt weil die Kreditvergabe an Privatkunden stärker wuchs als die Einlagen. Im Privatkundengeschäft legte der Gewinn um 13% zu. «Die Kunden der Bank of America haben im zweiten Quartal 5% mehr ausgegeben als im Vorjahresquartal», sagte Konzernchef Brian Moynihan. Die wachsende Wirtschaft in den USA habe das Geschäft angekurbelt.

Im Investmentbanking kämpfte dagegen auch die nach JP Morgan zweitgrösste US-Bank mit Gegenwind. Der Gewinn der Sparte sank um knapp 6%. Im Aktienhandel fielen die Erträge um 13%, im Anleihenhandel um 8%. Die Konkurrenten hatten über ähnliche Rückgänge berichtet.