Zaghafter Zinsschritt in Grossbritannien

Es hat deutlich länger gedauert als ursprünglich vorgesehen, bis in Grossbritannien zum zweiten Mal seit der Finanzkrise die Zinsen minimal angehoben werden. Die Bank of England entschied an der Sitzung am Donnerstag einstimmig, den Leitzins von 0,5 auf 0,75% anzuheben. Er lag letztmals im März 2009 auf diesem Niveau.

Zugleich ist es der zweite Zinsschritt nach jenem im vergangenen November. Damals machten die britischen Währungshüter die kurz nach dem Brexit-Votum im August 2016 gemachte Zinssenkung rückgängig. Diese war damals nötig geworden, um allfällige durch die Brexit-Unsicherheit ausgelösten wirtschaftlichen Turbulenzen abzufedern.