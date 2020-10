Banken balzen um reiche Asiaten

Der Fintech-Konzern Ant Group steht in den Startlöchern. Nachdem die chinesische Börsenaufsicht Medienberichten zufolge am Montag grünes Licht gegeben hat, dürften ihn nur noch wenige Tage von seinem Börsengang trennen, der zum weltweit grössten überhaupt werden soll. Ist es soweit, wird das auch zum Erfolg von Credit Suisse (CS). Wenn auch nicht als Leadbank, so spielt die Grossbank im Börsengang doch eine nicht unwesentliche Rolle. Zugleich steht das IPO für alles, was die Bank in Asien zu erreichen versucht.

Angefangen beim Produkt selbst. Ant ist in China der Platzhirsch im digitalen Banking. In Asien werden Finanzdienste meist auf Smartphones genutzt. Das soll bei CS nicht anders sein. «Der grösste Teil des Aktienhandels läuft bei uns über ­mobile Kanäle», sagt François Monnet, Leiter Private Banking in Nordasien. Ein Grund heisst CS Chat. Über die App können Kunden verbindlich Aufträge an ihre Kundenbetreuer schicken. Dafür spannt CS mit Apple und WeChat zusammen. Im ersten Halbjahr hat sich die Zahl der Nachrichten auf CS Chat vervierfacht.