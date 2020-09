Banken bauen trotz Krise Personal aus

Die Schweizer Banken behaupten sich in der Coronakrise. Die von tiefen Zinsen und Margendruck dauergestressten Geldhäuser haben im ersten Halbjahr bekanntermassen über weite Teile achtenswerte Resultate geliefert. Das spiegelt sich auch im Personalbestand. Die Zahl der im Sektor Beschäftigten stieg bis Ende Juni leicht an, wie eine am Dienstag vorgestellte Umfrage der Schweizerischen Bankiervereinigung zeigt. Für das zweite Semester rechnen drei von vier Banken mit einer gleich bleibenden Beschäftigung.

Treiber der Entwicklung war die Krise selbst. Mehrere Banken mussten im Backoffice aufstocken, um die Vergabe der Covid-19-Kredite zu stemmen. Bis Ende Juli haben die Schweizer Geldhäuser rund 16,8 Mrd. Fr. an Hilfskrediten vergeben.