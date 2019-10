Banken: Eine Branche schrumpft

Der Schweizer Finanzplatz hat in den vergangenen Jahren gelitten. Vor allem die Banken konnten in den zehn Jahren seit der Finanzkrise nicht mehr an die guten Zeiten von zuvor anknüpfen. Auch wenn sich in der Branche durch die Digitalisierung neue Chancen aufgetan haben, ihre Zukunft ist aufgrund vieler Faktoren ungewiss.

Während die Schweizer Wirtschaft in den vergangenen zehn Jahren einen langfristigen Aufschwung erfahren hat, hinken viele der einschlägigen Kennziffern der Finanzindustrie seit der Finanzkrise hinterher. Die reale Wertschöpfung der Branche bewegt sich zwar wieder nahe des Niveaus von 2007. Doch die Stabilisierung rührt von der starken Entwicklung der Versicherungen her.