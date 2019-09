Banken hoffen auf Börsengang von Saudi Aramco

Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco spielt mit seinem geplanten Börsengang in einer eigenen Liga. Bereits ist vom grössten Börsengang aller Zeiten die Rede – und das, obschon maximal 5% der Aktien an der Börse gehandelt werden sollen. Mit 356 Mrd. $ Umsatz ist Saudi Aramco das sechstgrösste Unternehmen der Welt. Ausser Zweifel steht, dass das Going Public dem saudischen Staat als Eigner Milliarden in die Taschen spülen wird.

Kein Wunder also, dass die IPO-Pläne Investmentbanken weltweit auf den Plan rufen. In der Gerüchteküche brodelt es: So sollen UBS und Deutsche Bank führende Rollen übernehmen, wie Reuters am Samstag gestützt auf Insider schrieb. Bereits zwei Wochen zuvor hatte die Agentur neun Banken genannt, die den Börsengang begleiten sollen, darunter auch Credit Suisse. Keine der genannten Banken hat die Gerüchte bislang kommentiert.