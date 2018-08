Barclays nimmt den nächsten Anlauf

Auf ihm liegen die Hoffnungen von Barclays, in der Schweiz Gas geben zu können: Gérald Mathieu ist seit April neuer Schweiz-Chef der britischen Grossbank. Er soll dem Geschäft den richtigen Schwung verleihen, was seinem Vorgänger nicht gelungen war. James Buchanan-Michaelson musste im Februar nach drei Jahren Knall auf Fall seinen Platz am Genfer Sitz räumen.

«Wir betrachten die Schweiz als Platz mit äusserst interessanten Möglichkeiten», sagt Karen Frank im Gespräch mit FuW. Die Amerikanerin leitet seit zwei Jahren die Abteilung Private Banking & Overseas Services. Ihre Aufgabe ist es, vor allem im Private Banking das Profil der britischen Bank zu stärken – auch in der Schweiz. Derzeit ist Frank hauptsächlich mit dem Anheuern von Personal beschäftigt. «Wir wachsen derzeit sowohl in Genf wie in Zürich», sagt Frank. Sie hofft, dass der Markt diese Aktivitäten als Bekenntnis zur Schweiz versteht.