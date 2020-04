Barrieren im Bärenmarkt

Der Börsencrash trifft nicht nur Aktionäre, sondern schmerzt auch Anleger mit Barriereprodukten. Am «schwarzen Montag» vom 9. März, als die US-Börsen so stark einbrachen wie 1987, sind Aktien in 680 Anlageprodukten unter die Barriere gefallen. Am 12. März wurden sogar 1477 Barrieren durchbrochen. Das zeigen Daten von Derivative Partners für die an der SIX Swiss Exchange gehandelten strukturierten Produkte.

Von allen Produkten an der SIX gehören 13’704 zur Kategorie Renditeoptimierung – meist Barriereprodukte mit Coupon. Da sind seit dem Höchst des Swiss Market Index am 19. Februar 6311 Barrieren unterschritten worden, was 46% entspricht. Zudem sind auch bei Bonuszertifikaten Barrieren durchbrochen worden.