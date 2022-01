Barry-Callebaut-Asien-Chef: «Lokale Produktion ist unser Vorteil»

Der Umsatzanteil der Region Asien-Pazifik ist mit 6% klein, doch ist sie mit dem Produktmix prädestiniert für Wachstum. Ihr CEO Jo Thys erachtet fortgesetzte zweistellige Zuwachsraten als machbar. Der Belgier (Jg. 1972) leitet die Region mit zehn Produktionsstandorten und 1900 Beschäftigten seit Juni 2021. Er hat letztes Jahr zwei Umzüge erlebt. Zum Wohnortwechsel mit der Familie von Westafrika nach Singapur kam der Bezug des neuen Regionalsitzes dazu. Für Barry Callebaut arbeitet Thys seit 25 Jahren.

Herr Thys, die Region Asien-Pazifik wächst, ist im Konzern aber immer noch klein. Ist sie zurück auf Kurs?

Anders als in Europa oder Amerika kam das Wachstum in Asien-Pazifik nie zum Stillstand. Was zurückging, war die Zuwachsrate. Das änderte sich mit den ersten Lockerungen. Seit September wachsen wir in Asien wieder klar zweistellig, wie vor der Pandemie. Für die Gruppe gilt die Aussage «vor der Pandemie» für das Volumen, wir beziehen sie auf das Wachstumstempo.