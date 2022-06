Barry Callebaut expandiert in Lateinamerika

(AWP) Der Schokoladenkonzern Barry Callebaut (BARN 2'122.00 +0.09%) (BC) expandiert in Lateinamerika. Dank einer Vertriebsvereinbarung mit dem kolumbianischen Lebensmittel-Lieferanten Levapan weite BC die Präsenz auf Kolumbien und Ecuador aus und stärke die Position in der Dominikanischen Republik.

Levapan verfüge über ein breites Vertriebsnetz in den genannten Ländern, erklärte Barry Callebaut am Donnerstag in einem Communiqué. Ausgeliefert würden die Marken Mona Lisa, Callebaut und Sicao. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt.

