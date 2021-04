Barry Callebaut: Grossaktionär stösst Aktienpaket ab

Die Geschichte wiederholt sich. Die Jacobs Holding zieht sich weiter vom Schokoladenriesen Barry Callebaut zurück. Wie schon bei der letzten Reduktion im November 2019 heisst es nun erneut, man bleibe langfristig engagiert. Doch was das genau bedeutet, ist unklar. Damals sagte der Grossaktionär, er beabsichtige nicht, weitere Anteile zu verkaufen. Zudem verpflichtete er sich für die verbleibende Beteiligung zu einer Sperrfrist von zwei Jahren. Beide Aussagen waren aus heutiger Sicht falsch. Offenbar hat sich Jacobs mit den verantwortlichen Banken abgesprochen, was bei solchen Transaktionen möglich ist. Trotzdem erhält die Glaubwürdigkeit einen Kratzer. Die grosse Frage lautet: Wie lange bleibt die restliche 30%-Beteiligung bestehen? Dafür hat sich die Jacobs Holding – theoretisch – eine Sperrfrist von einem Jahr auferlegt. Der Zeitpunkt für den Verkauf des Aktienpakets ist wieder ideal gewählt. Die Titel notierten zuletzt nahe Allzeithoch, was schon 2019 der Fall war. Genauso dürfte Barry Callebaut nun vorerst einen Teil ihres Börsenwerts verlieren. Der Konzern muss beweisen, dass er nicht nur die Coronakrise gut wegsteckt, sondern auch mit grösseren Gewichtsverschiebungen im Aktionariat und mehreren Wechseln in der Geschäftsleitung (inkl. CEO) umgehen kann.