Barry Callebaut und die offene Jacobs-Frage

Vieles stimmt bei den Aktien von Barry Callebaut. Aber trotz vieler Vorzüge sind sie in den letzten Monaten hinter den Gesamtmarkt zurückgefallen. Über die letzten zwölf Monate ergibt sich ein Plus von lediglich 5%, auf sechs Monate beträgt das Minus 12%. Der Swiss Performance Index hat in diesen Zeitabschnitten 11% gewonnen respektive 7% verloren.

Woher die Zurückhaltung der Investoren? Hört man sich am Markt um, fällt ein Name immer wieder: Jacobs. Die Familie hält noch rund ein Drittel der Barry-Callebaut-Aktien, da sie in den Neunzigerjahren zu den Konzerngründern gehörte. Nun wird befürchtet, die von Klaus J. Jacobs lancierte Holding könnte ihre Beteiligung verkleinern – und damit zur Wiederholungstäterin werden.