Barry Callebaut verkauft deutlich mehr

Der weltgrösste Schokoladekonzern Barry Callebaut (BARN 1930 -1.48%) ist weiter stark unterwegs. Die verkauften Volumen konnten im ersten Quartal 2017/18 deutlich gesteigert werden, wobei alle Schlüsselbereiche stark zulegten. Wegen niedrigerer Rohstoffpreise sank der Gesamtumsatz hingegen leicht, da die Preisveränderungen jeweils direkt an die Kunden weiter gegeben werden. Der längerfristige Ausblick wurde bestätigt.

Das Verkaufsvolumen stieg in der Periode von September bis November um hohe 8,0% auf 532’165 Tonnen. Im selben Zeitraum wuchs der globale Schokolademarkt gemäss den Zahlen des Branchendienstes Nielsen lediglich 3,1%. Alle wichtigen Wachstumstreiber hätten zur Outperformance des Marktes beigetragen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch: Gourmet & Spezialitäten mit +8,9%, Schwellenländer mit +11,1% und Outsourcing (Produktion für Grosskonzerne wie Nestlé (NESN 83.18 0.05%) oder Mondelez) mit +8,1%. Insgesamt sei das Wachstum von sämtlichen Regionen und Produktgruppen unterstützt worden.

Marktschätzungen klar übertroffen

Barry Callebaut hat imVolumen, der für Marktbeobachter im Vergleich zum Umsatz wichtigeren Kennzahl, nicht nur den Schokolademarkt, sondern auch die (hohen) Schätzungen des Marktes klar übertroffen. Die Analysten hatten gemessen am AWP-Konsens lediglich ein Wachstum von 6,7% geschätzt. CEO Antoine de Saint-Affrique zeigte sich denn auch sehr zufrieden in der Mitteilung: «Wir sind stark in das neue Geschäftsjahr gestartet und haben ein Wachstum erzielt, das deutlich über dem Markt liegt.»

Der Umsatz sank 0,7% auf 1,87 Mrd. Fr., in Lokalwährungen waren es gar minus 3,2%. Dies sei aber vor allem auf die tieferen Preise für Kakao (Kakao 2014.005 -0.05%) (Kakao 1929 -0.46%) und andere Rohwaren zurückzuführen, heisst es. Barry Callebaut hat mit vielen Kunden ein sogenanntes Cost-Plus-Modell, bei dem die Veränderungen der Rohstoffpreise jeweils direkt weitergegeben werden, in beide Richtungen. Wie sich die Umsatz- und Volumenzahlen auf den Gewinn auswirkten, wird erst im April im Halbjahresergebnis zu sehen sein: Gewinnzahlen werden zu den ungeraden Quartalen nicht veröffentlicht.

In Bezug auf die Regionen zeigte Barry Callebaut vor allem in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) sowie Asien Pazifik eine starke Performance. Bei einem Wachstum des Gesamtmarktes in EMEA von 3,6% legte das Unternehmen dort zweistellig um 10,3% zu. Dies sei vor allem auf die starke Performance im Bereich Industriekunden zurückzuführen, heisst es. EMEA ist mit einem Volumenanteil von 47% klar die grösste Region für den Konzern.

Noch deutlicher übertraf Barry Callebaut das Marktwachstum in der Region Asien Pazifik mit +17,4% gegenüber +4,8%. Sowohl das Industriekunden- als auch das Gourmetgeschäft hätten dazu beigetragen, heisst es. Allerdings ist der Anteil der Region mit 5% am ganzen Verkaufsvolumen gering.

Amerika etwas weniger dynamisch unterwegs

Deutlich weniger dynamisch ist dagegen die Region Nord- und Südamerika (Anteil 26%) unterwegs, wobei auch hier der Gesamtmarkt (+1,3%) mit einem Plus von 2,9% deutlich übertroffen wurde. Barry Callebaut spricht hier von «soliden Ergebnissen» im Industriekunden- und Gourmetgeschäft. In Südamerika sei das Wachstum bei Industriekunden zweistellig ausgefallen, vor allem dank gutem Geschäftsgang in Brasilien.

Die Verkäufe an Drittkunden (Bereich Global Cocoa) mit einem Anteil von etwas unter einem Viertel am Gesamtvolumen wächst nach einer längeren Restrukturierungsphase ebenfalls wieder deutlich, und zwar im ersten Quartal um 7,4%. Im Berichtsquartal sei die Nachfrage nach Kakaoprodukten «aussergewöhnlich hoch» gewesen, dies dank eines positiven Marktumfelds und einer geringeren Anzahl von Anbietern.

Dank den guten Zahlen konnte der Konzern auch den Ausblick bzw. die Wachstums- und Finanzziele bestätigen. Demnach wird im Durchschnitt bis und mit Geschäftsjahr 2018/19 ein Verkaufsmengenwachstum von 4 bis 6% pro Jahr und eine über diesem Wachstum liegende Ebit-Zunahme in Lokalwährungen angestrebt. Man habe eine «gute Visibilität» bezüglich Verkaufsportfolio und gehe davon aus, dass sich der Markt weiter erhole, meinte der CEO dazu.

